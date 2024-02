Il Sant'Orsola inaugura lo sportello dedicato al trapianto di organi: è il primo in Italia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il trapianto rappresenta la speranza di una vita nuova per il paziente malato, ma il suo percorso non finisce con l’operazione chirurgica. Anzi. Per tornare a riavere la propria quotidianità, la persona deve affrontare una serie di nuove sfide, come coniugare la terapia di cura con il ritorno al lavoro, il trovare un alloggio idoneo oppure ricominciare a fare sport. Proprio per aiutare i pazienti a trovare le risposte di cui ha bisogno, il Policlinico Sant’Orsola ha inaugurato il “Welt”, il primo sportello welfare di questo genere in Italia.

A cosa serve

Allestito nel primo piano del padiglione 25, il servizio avviato insieme alla Fondazione Sant’Orsola e varie associazioni può mettere a disposizione dei pazienti e dei loro famigliari esperti per l’ascolto e l’aiuto concreto verso le problematiche più frequenti, che vanno dall’assistenza come la mancanza di care-giver alla richiesta di pensione di invalidità, fino al supporto psicologico e per il reinserimento sociale. "Lo scopo è fare sistema tra tutte le associazioni di volontari che da anni si occupano del trapianto di specifici organi e dare risposte concrete a problemi concreti - spiega il direttore generale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola Chiara Gibertoni -. Iniziamo una nuova avventura, un servizio innovativo dopo un anno da record" in cui l’ospedale ha effettuato, tra gli altri, 50 trapianti di cuore (di cui 9 su pazienti pediatrici), 317 di cornee e di 158 di midollo.

Accesso e orari

Accedendo liberamente allo sportello, i pazienti e famigliari possono trovare materiale informativo e personale in grado di dare indicazioni e eventuali indirizzamenti verso servizi interni ed esterni all’IRCCS. Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, ma è possibile usufruirne anche via mail (sportello@welfaretrapianti.it) e per via telefonica (0512144021). “L’idea era di fare qualcosa di aggiuntivo ma necessario - conclude Alessandro Nanni Costa, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS e del Comitato Nazionale per la Bioetica -. Il paziente che viene curato è anche una persona che deve occuparsi di tanti aspetti della sua vita oltre il funzionamento dell’organo o la sua attesa.”