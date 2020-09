Check-up gratuiti alla Farmacia di piazza Maggiore: "Impegno su prevenzione, certi sia la priorità"

Inaugurata dal Sindaco Dozza nel 1957, la Farmacia Centrale di Bologna - di LloydsFarmacie -Gruppo Admenta - lancia un'attività di prevenzione gratuita per la cittadinanza dal 24 al 27 settembre.

Sono quattro i servizi gratuiti di mini check-up proposti su Colesterolemia, Glicemia, Profilo lipidico, Test vitamina D. "Si tratta di aree di screening - sottolineano da Lloyds - più che mai cruciali in un anno in cui il Covid-19 e le priorità dovute alla pandemia rischiano di porre in secondo piano le sane attività di prevenzione di routine, necessarie sempre, per tutta la cittadinanza, e in particolare per le fasce di popolazione più a rischio, per età o altri fattori. Valori elevati di colesterolo e glicemia sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘Killer’."

Check-up gratuiti , prenotazione obbligatoria

Per non creare assembramenti in farmacia, e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid, si potrà accede ai servizi solo su prenotazione: chiamando direttamente la Farmacia Centrale al numero 051/239690 oppure on line, tramite AppLloyds (dalla funzione ‘Servizi e Salta la fila’). I servizi saranno disponibili e prenotabili dalle 8.30 fino alle 20.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Gruppo: "Prevenzione e aderenza alla terapia la priorità”

"Desideriamo confermare il nostro impegno per la prevenzione e la salute con la città di Bologna.” È il commento di Arianna Furia – Direttore Vendite Retail del Gruppo Admenta- “Farlo attraverso i servizi gratuiti dedicati nei prossimi giorni alla cittadinanza, dalla Farmacia Centrale, assume un significato molto importante, per più di un motivo. Per tutti noi si tratta di un rinnovare e ribadire la nostra visione del farmacista come consulente sanitario. Da oltre sessant’anni, la Centrale è un punto di riferimento per la salute a Bologna e interpreta appieno la nostra missione: rappresentare un presidio socio sanitario al quale rivolgersi per trovare facilmente soluzioni, assistenza e consigli di prevenzione. Il che è più che mai vero oggi, in un anno difficile, inedito e delicato come questo. Siamo sempre stati al fianco della cittadinanza e del territorio, anche e soprattutto nei mesi di lockdown e continueremo a farlo sempre, certi che la prevenzione e l’aderenza alla terapia siano le priorità. Per questo creiamo e proponiamo con continuità servizi, iniziative ed eventi, nonché strumenti innovativi on line.”