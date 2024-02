Sant’Orsola da record: bimbo di tre anni salvato dopo un doppio trapianto | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il policlinico IRCCS Sant’Orsola segna un’altra tacca nella storia della medicina e della ricerca: proprio qui, infatti, è stato effettuato un trapianto di microbiota pediatrico su un bambino di 3 anni e otto mesi, il più giovane a subire questo tipo di intervento in Europa e il secondo in tutto il mondo.

Il bimbo, grazie all’intermediazione dell’associazione Ageop-Ricerca, è arrivato in Italia dalla Repubblica Serba in Bosnia per curare una leucemia mieloide acuta. Dopo il trapianto di cellule staminale prese dal midollo della madre, il bambino ha subito la complicanza da “rigetto contro l’ospite”, ovvero GvHD, fra le patologie più fatali tra quelle post-trapianto. Dopo due mesi di ricovero e divere terapie immunosoppressive, si è scelto di tentare la via del trapianto di microbiota, una pratica ancora poco diffusa – soprattutto tra i pazienti pediatrici – e per la quale è stata necessaria l’approvazione del Centro nazionale trapianti.

Il risultato, come spiegato dal dottor Riccardo Masetti dell’Oncologia pediatrica del Sant’Orsola, è stato strabiliante: non solo è stato curato dalla GvHD, ma i sintomi della leucemia “sono regrediti e, ad oggi, non ce ne sono evidenze. Già dopo la prima infusione di microbiota la situazione è subito migliorata, e abbiamo quindi deciso di procedere con la seconda, per consolidare il risultato. La sintomatologia è del tutto regredita e la restante terapia immunosoppressiva è stata gradualmente ridotta. Oggi il piccolo è tornato a casa con la sua famiglia”.

“Siamo stati d’accordo nel trattare il piccolo con un trapianto di microbiota potendo contare sui numerosi studi internazionali, compresi quelli sviluppati all’IRCCS che confermano l’enorme potenziale di questa procedura su patologie complesse – spiega il professor Giovanni Barbara, direttore di Gastroenterologia e responsabile del Centro trapianto di microbiota dell’IRCCS – abbiamo creduto di avere la conferma della sua validità anche in questa procedura, effettuata in pochissimi altri casi al mondo”.