I tumori maligni continuano a essere tra le cause principali di morte e peggioramento della qualità della vita: secondo i dati raccolti dall’Ausl di Bologna, su 11.042 decessi registrati nel 2022, uno su quattro è stato causato da un cancro maligno. Questo nonostante la prevenzione e la terapia che, grazie anche allo sviluppo di nuovi farmaci e dell’affiancamento dell’intelligenza artificiale ai medici, hanno permesso di dimezzare il tasso di mortalità medio e allungare il tempo di sopravvivenza alla malattia. A uccidere le donne sono soprattutto i cancri della mammella e del polmone (19,3% della mortalità legata ai tumori), mentre negli uomini il tumore più frequente come causa di morte è quello del polmone (26,9%). Tra il 2017 e il 2018, il Registro tumori della Regione Emilia-Romagna ha contato 12.3014 nuovi tumori diagnosticati nel territorio bolognese e il 51% dei nuovi casi riguarda pazienti maschi.

Pianura Est la zona dove il cancro uccide di più

Se si guarda ai numeri relativi ai sei distretti sanitari bolognesi (Reno-Lavino-Samoggia, Appennino Bolognese, Savena-Idice, Pianura Est, Pianura Ovest e città), l’unico in cui i tumori sono la prima causa di morte è quello della Pianura Est che si estende da Castenaso a Galliera e da Pieve di Cento a Medicina. Qui il 27% dei decessi è causato dal cancro. Il più mortale è quello di trachea, bronchi e polmoni (22,4%), seguito da quello al colon retto (14,4%) e al tessuto linfatico ed ematopoietico (9,8%). A morire sono soprattutto gli uomini: quasi il 32% - il valore più elevato tra tutti i distretti - contro media complessiva dell’Ausl che si attesta al 28,2%.

Per quanto riguarda la mortalità femminile, invece, è nel distretto Savena-Idice che si registra il dato più alto: il 25,2% delle donne muore per un cancro (contro il 22,8% della media aziendale). In questa zona, infatti, il tumore maligno alla mammella è tra quelli che uccidono di più (10,7% e il 19,3% delle pazienti donne), preceduto soltanto da quello di trachea, bronchi e polmoni (20,4%) e seguito da quello al pancreas (10,2%).

Le cause dei tumori e cosa fare per prevenirli

“Le cause principali dell’insorgenza di tumori sono l’inquinamento ambientale e un errato stile di vita”, spiega Antonio Maestri, direttore del dipartimento di Oncologia dell’Azienda Usl di Bologna. Ma mentre è ben noto che l’esposizione allo smog può indurre l’organismo a sviluppare tumori maligni, per Maestri il tema delle abitudini quotidiane è sottovalutato: “Si stima che un caso di cancro su tre sia riconducibile a fattori come l’obesità, il consumo di alcol e il fumo. Per questo è importante mantenere delle abitudini sane: una dieta il più simile possibile a quella mediterranea, almeno 150 minuti a settimana di attività fisica, non esporsi a sostanze cancerogene come fumo e alcol, tenere una buona qualità e quantità di sonno e di stato emozionale evitando lo stress. E, ovviamente, partecipare agli screening”.

Aumenta il cancro ai polmoni, ma anche la possibilità di sopravvivere

Tra il 1993 al 2022 la mortalità legata ai tumori maligni si è drasticamente abbassata, passando da 538 decessi su 100mila casi a 314 (dati Ausl). Una fotografia rassicurante in cui però si registra un dato in controtendenza: quello relativo alle morti femminili per tumori riconducibili al fumo che, per la prima volta, ha superato il numero dei decessi causati dal cancro alla mammella. “Un cambiamento che si spiega con il fatto che, negli ultimi trent’anni, l’emancipazione femminile è aumentata molto – sottolinea Maestri – e anche loro hanno cominciato a consumare più alcol e fumo, che è tra le principali cause di questo tumore maligno”.

Ci sia ammala anche prima, continua l’oncologo: “Se prima alcuni tumori come al colon e alla mammella insorgevano rispettivamente nel periodo della menopausa e dopo i 50 anni, ora la malattia sopraggiunge in età più prematura, anche qualche decina di anni prima. È un fenomeno osservato a livello mondiale”. Per questo sottoporsi agli screening gratuiti, sottolinea l’esperto, è ancora più importante: “Una diagnosi tempestiva aumenta le possibilità di sopravvivenza e guarigione. In Emilia Romagna l’adesione allo screening per il tumore alla mammella è tra i più alti in Italia: il 95%. Gli uomini invece sono molto più riluttanti a sottoporsi ai test”.

Sempre secondo il Registro dei tumori regionale, la sopravvivenza da 1 a 5 anni dalla diagnosi è aumentata dal 60,9% nel periodo 2009-2013 a 62,7% nel periodo 2014-2018. Un ruolo fondamentale lo giocano le nuove terapie farmacologiche che, nei casi idonei, hanno gradualmente sostituito l’uso della chemioterapia e della radioterapia: “Farmaci a bersaglio molecolare, anticorpi monoclonali e immunoterapia ci hanno permesso di migliorare ancora di più il controllo del tumore. Ora anche un tumore metastatico si può cronicizzare. Oltre ad aumentare la possibilità di sopravvivenza, queste cure hanno un impatto ridotto anche sulla salute e sulla qualità della vita del paziente”.

Reno-Lavino-Samoggia

Nel distretto Reno-Lavino-Samoggia (che comprende i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) secondo gli ultimi dati disponibili sul Registro tumori Emilia-Romagna nel 2017-2018 sono stati diagnosticati 1513 tumori maligni. Di questi, 253 sono stati della mammella, 179 del colon-retto e ano e 168 della prostata. Seguono trachea e polmoni (156 casi), tessuto emolinfopoietico (127), vescica (101), melanoma cutaneo (67), rene e vie urinarie (65), pancreas (61), stomaco (46), tiroide (45), fegato (34), corpo utero (27) e sistema nervoso centrale (21).

Appennino Bolognese

Nel distretto Appennino Bolognese (di cui fanno parte dodici comuni: Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato), il tumore più diagnosticato è quello alla mammella (116 casi), poi quello a trachea e polmoni (101) e al colon-retto e anno (97). Seguono i 77 casi registrati di tumore alla prostata, 69 alla vescica, 44 al tessuto emolinfopoietico e 44 allo stomaco. Poi pancreas (42), melanoma cutaneo (44), rene e vie urinarie (31), tiroide (24), fegato (17), corpo utero (17) e sistema nervoso centrale (13).

Savena-Idice

Anche nei sei comuni del Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Lazzaro di Savena), il dato principale è quello relativo al tumore alla mammella, con 157 nuovi casi diagnosticati. 136 del tumore di trachea e polmoni, 123 alla prostata. Quindi colon-retto e ano (116 diagnosi), tessuto emolinfopoietico (93), melanoma cutaneo (83), vescica (74), rene e vie urinarie (47), pancreas (44), tiroide (32), fegato (32), stomaco (28), corpo utero (21) e sistema nervoso centrale (17).

Pianura Est

Fanno parte del distretto sanitario Pianura Est i seguenti comuni: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. Qui sono stati diagnosticati 325 casi di tumore alla mammella, 266 a trachea e polmoni, 238 alla prostata, 209 a colon-retto e ano, 158 alla vescica, 150 al tessuto emolinfopoietico. I nuovi casi di tumore a rene e vie urinarie sono stati 103, di melanoma cutaneo 100, al pancreas 88, allo stomaco 72, al corpo utero 66 e alla tiroide 61. Fegato e sistema nervoso centrale rispettivamente 53 e 21 nuovi casi.

Pianura ovest

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese sono i comuni afferenti al distretto Pianura Ovest. I dati del Registro tumori regionale riportano 177 nuovi casi di mammella diagnosticati tra il 2017 e il 2018, 123 invece quelli di tumore alla prostata. Colon retto e ano (106 nuovi casi), trachea e polmoni (101), vescica (74), tessuto emolinfopoietico (72), melanoma cutaneo (55), rene e vie urinarie (45), pancreas (37), tiroide (34), stomaco (28), corpo utero (28), fegato (25), sistema nervoso centrale (20).

Città di Bologna

Anche nel capoluogo il numero maggiore di nuovi casi di tumore diagnosticati è relativo alla mammella (875). Segue quello a trachea e polmoni (641), alla prostata (580) e al colon-retto e ano (575). 437 nuovi casi di tumore al tessuto emolinfopoietico, 406 di quelli alla vescica, 330 di melanoma cutaneo. Rene e vie urinarie (248), pancreas (193), stomaco (155), tiroide (150), fegato (129), corpo utero (112) e sistema nervoso centrale (98).