Abbiamo verificato l’accessibilità del centro di Bologna per un disabile. Ecco come è andata| VIDEO

Un giro per la T Zone e dintorni per un pomeriggio di shopping in carrozzina

Bologna, città più progressista d'Italia, ma quanto è accessibile alle persone con disabilità fisiche?

Oggi il Diversity Manager e attivista Max Ulivieri ci porta in giro per il centro per raccontarci i problemi e i disagi che lui è costretto ad affrontare ogni giorno in carrozzina.

Abbiamo provato a simulare un pomeriggio di shopping. In diversi esercizi abbiamo notato scalini altissimi che impedivano l'accesso agli utenti in sedia a rotelle. Nonostante ci siano norme comunali che impongono ai negozi di avere un'entrata con gradini non oltre i 2,5cm di altezza, pochi locali sono in regola, rendendo così svariate attività del centro difficilmente accessibili.

Qualche difficoltà l' abbiamo riscontrata anche nel trovare tassisti con veicoli "prioritari" ovvero fatti su misura per portare in giro utenti in carrozzina. All'andata abbiamo provato a chiamare un taxi ma non abbiamo ricevuto risposta, al ritorno invece siamo stati più fortunati e parlando con un operatore abbiamo scoperto che i mezzi sono pochi e che a volte "non conviene" acquistarli.