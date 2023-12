Vaccinazioni, buona copertura per l'influenza, ma quella contro il Covid arranca

Vanno avanti a buon ritmo le vaccinazioni contro l'influenza in Emilia-Romagna. Al palo invece quelle contro il Covid. A fare il bilancio ad oggi della campagna vaccinale è la Regione. Contro l'influenza sono 815.500 le punture fatte e oltre la metà degli anziani over 65 è già vaccinato. Rispetto a fine novembre, l'aumento è del 13%.

Lento invece l'andamento delle vaccinazioni Covid: ad oggi sono poco più di 225.000 quelle fatte, di cui 85.000 agli anziani con più di 80 anni. La copertura vaccinale per questa fascia d'età oggi è al 23% (era al 18,5% a fine novembre). A livello regionale la copertura della popolazione è ferma al 5%. Più dell'80% dei vaccini sono stati fatti dal medico di famiglia.

Secondo la Regione, quindi, "occorre accelerare per mettere in sicurezza soprattutto gli anziani e i più fragili, perché la diffusione del virus Sars-Cov-2 sta aumentando, e aumentano contemporaneamente i ricoveri in ospedale, nonostante la circolazione del virus influenzale sia al momento contenuta". Al momento l'influenza rappresenta infatti l'11% dei tamponi positivi. Quanto al Covid, dall'1 al 7 dicembre in Emilia-Romagna sono stati registrati 3.675 casi positivi, lo 0,2% in più rispetto alla settimana precedente, con un'età media dei nuovi positivi di 64,4 anni. I casi attivi sono 10.103, di cui 8.640 (circa l'86%) non ricoverati. Aumentano però i ricoveri: sono 1.425 i pazienti nei reparti (168 in più, +13,4% rispetto alla settimana prima) e 38 quelli in terapia intensiva (erano 27 una settimana fa, +40,7%). Nello stesso periodo ci sono stati anche 35 decessi con un'età media di 86,5 anni (19.824 in totale da inizio pandemia a livello regionale): sei a Piacenza, 10 a Reggio Emilia, 13 a Bologna, due a Ferrara, tre a Forlì-Cesena e un residente fuori regione. Dall'1 al 7 dicembre sono stati eseguiti anche 17.337 tamponi, di cui 14.346 test rapidi.

Vaccino Covid, arrivano open day senza prenotazione

Proprio per rafforzare la campagna vaccinale contro il Covid, la Regione e le Ausl metteranno in campo iniziative straordinarie, come gli Open day senza prenotazione e il rafforzamento della somministrazione per i soggetti fragili. "Abbiamo numeri ottimi per la campagna vaccinale antinfluenzale, mentre per quella sul Covid, nonostante l'Emilia-Romagna sia tra le regioni più virtuose, l'adesione è molto più tiepida- conferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- la copertura per le persone con 80 e più anni è salita, ma è ancora bassa. Soprattutto per gli anziani e i più fragili il vaccino è fondamentale, e lo è anche per ridurre la circolazione del virus e gli accessi in Pronto soccorso e ospedali". Gli Open day rappresentano quindi "un'occasione in più per vaccinarsi, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di fragilità".

Dopo quelli già fatti a Piacenza e nel reggiano, sono in programma: due Open day nel parmense (il 21 dicembre a Parma e il 22 a Fidenza); altri quattro nel reggiano (il 13 a Correggio, il 14 dicembre a Scandiano, il 15 dicembre a Montecchio e il 16 dicembre a Reggio Emilia); nel modenese il 14 a Sassuolo, a Mirandola e a Vignola, il 15 dicembre a Carpi e a Pavullo; a Bologna il 15 dicembre saranno aperti quattro ambulatori al Maggiore con 500 dosi disponibili; a Imola Open day il 13 dicembre; a Ferrara il 16 e il 20 dicembre; a Ravenna il 13 e il 20 dicembre; a Forlì il 13 dicembre; a Cesena il 15 e 22 dicembre; nel riminese il 16 dicembre sia a Rimini sia a Novafeltria.