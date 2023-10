Vaccini contro il cancro, nuova frontiera della medicina

I vaccini contro il cancro sono la nuova frontiera della medicina. Ma ancora "ci si muove in terre incognite". A dirlo è Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas, questo pomeriggio all'Accademia delle Scienze dell'Alma Mater di Bologna per una lezione che fa da anteprima alla prossima edizione del Festival della scienza medica. Ad oggi, sottolinea Mantovani, "non abbiamo ancora vaccini terapeutici contro alcuna patologia". Per questo, svilupparli contro i tumori è una nuova "sfida per la ricerca".

Intelligenza artificiale e melanoma

A livello internazionale, ricorda Mantovani, sono in corso studi da cui stanno emergendo "risultati molto incoraggianti", in particolare contro il melanoma. Grazie all'intelligenza artificiale, spiega l'immunologo, si potrebbe riuscire ad anticipare nei pazienti i segnali di comparsa del tumore della pelle, sviluppando così un vaccino terapeutico personalizzato. "C'è però un tema di sostenibilità per questo approccio", rileva Mantovani.

Vaccini mRna

Una seconda strada che si sta percorrendo è l'utilizzo dei vaccini a mRna (come quello contro il Covid, che ha portato Katalin Karikó e Drew Weissman a vincere il Nobel per la medicina quest'anno) basato sulle "mutazioni comuni" alla maggior parte dei tumori dello stesso tipo, da usare poi come "vaccino agnostico", cioè per più neoplasie della medesima famiglia. Il terzo approccio, infine, è la mescolanza del vaccino con le Car-T. Ma, sottolinea Mantovani, "ci si muove in terre incognite".

Bolondi: prossima tappa vaccini terapeutici

Riprendendo quanto raccontato dal Prof. Mantovani durante il suo intervento, il prof Luigi Bolondi ha aggiunto: "Da semplice sentinella il sistema immunitario è divenuto oggi una potente arma terapeutica. Con l'immunoterapia dei tumori siamo solo all'inizio della rivoluzione immunologica. La prossima tappa potrebbero essere i vaccini terapeutici. Con queste premesse abbiamo voluto dare il via al dibattito che ha fatto da sfondo alla nuova edizione del Festival della Scienza Medica".

Covid

Altro tema toccato da Mantovani è stato quello del covid . "Il sistema immunitario è un’orchestra straordinaria, di cui non conosciamo tutti gli strumenti, gli orchestrali, gli spartiti - ha sottolineato - Di circa il 20% delle "parole" del genoma non conosciamo ancora il significato. Quando lo impareremo riusciremo a cambiare la vita dei pazienti: è questa una delle principali sfide di oggi. In questo momento delicato, prego le persone di vaccinarsi contro l'influenza e il Covid, non solo per proteggere se stessi nel breve e nel lungo termine ma anche per tutelare le persone fragili e la società".