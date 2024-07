QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In una colonia di zanzare a San Giovanni in Persiceto è stata riscontrata la positività al virus West Nile. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna in una lettera indirizzata alle Aziende sanitarie, spiegando che questo fa scattare nella provincia un livello di rischio ‘2’ dalla probabilità di epidemia bassa-moderata. Il virus è stato riscontrato negli insetti dalla sorveglianza veterinaria lo scorso 2 luglio. Il virus West Nile, che le zanzare possono trasmettere all’uomo e ad altri mammiferi attraverso le punture, causa sintomi influenzali e febbre e raramente porta allo sviluppo di patologie più gravi come meningite o encefalite anche mortali.

Il livello di rischio 2: che cos'è

Il livello di rischio 2, prosegue il Settore di prevenzione collettiva e sanità pubblica regionale, comporta una serie di interventi volti a controllare le colonie di zanzare e prevenire l’infezione nell’uomo e negli equini. Pertanto, nella provincia di Bologna e in particolare nei territori di pianura, pedecollinari e collinari, la Regione raccomanda alle amministrazioni di “continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale” ed “effettuare interventi straordinari preventivi” con disinfestazioni “qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di almeno 200 persone nelle ore serali in aree all’aperto”.

I proprietari di cavalli sono invitati alla vaccinazione. “Dovranno inoltre essere potenziati gli interventi comunicativi incentrati sull'opportunità di proteggersi dalle punture delle zanzare Culex, vettori del virus West nile, sia per il tramite dei professionisti della sanità, sia attraverso altri canali quali ad esempio i Comuni stessi, i gestori di oasi naturalistiche, le associazioni di volontariato naturalistiche e sportive", indica ancora la Regione.

Di cosa si tratta e come difendersi

Il virus West Nile, o febbre del Nilo, è stato isolato la prima volta nel 1937 in Uganda ed è in Italia dal 2008. Proviene dagli uccelli migratori, da essi passa alle zanzare e può essere trasmesso a uomini, cavalli e altri mammiferi come cani, gatti e conigli. Il contagio da uomo a uomo non è possibile. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'infezione è totalmente asintomatica. Nel 20 per cento circa dei casi si limita a un po’ di febbre, la cosiddetta ‘West Nile Fever’, e solo in rari casi evolve in patologie più gravi. Ci si difende evitando le zanzare e controllando tutte le sacche di sangue donato. Ogni estate gli istituti zooprofilattici effettuano il monitoraggio di questi insetti e degli uccelli. La siccità riduce il numero di zanzare, ma la percentuale di insetti positivi al virus è molto alta.

Incubazione e sintomi

Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150), e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un’encefalite letale.

Diagnosi

La diagnosi viene prevalentemente effettuata attraverso test di laboratorio (Elisa o Immunofluorescenza) effettuati su siero e, dove indicato, su fluido cerebrospinale, per la ricerca di anticorpi del tipo IgM. Questi anticorpi possono persistere per periodi anche molto lunghi nei soggetti malati (fino a un anno), pertanto la positività a questi test può indicare anche un’infezione pregressa. I campioni raccolti entro 8 giorni dall’insorgenza dei sintomi potrebbero risultare negativi, pertanto è consigliabile ripetere a distanza di tempo il test di laboratorio prima di escludere la malattia. In alternativa la diagnosi può anche essere effettuata attraverso Pcr o coltura virale su campioni di siero e fluido cerebrospinale.

Prevenzione

Non esiste un vaccino per la febbre West Nile. Attualmente sono allo studio dei vaccini, ma per il momento la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare. Pertanto è consigliabile proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente. Non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invece necessario il ricovero in ospedale, dove i trattamenti somministrati comprendono fluidi intravenosi e respirazione assistita.