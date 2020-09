Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Da cosa succede se un alunno e Covid positivo, alla quarantena per la classe. Tutte le nuove regole della scuola in 180 secondi | VIDEO

Una guida schematica e immediata, per 'cartelli', per orientarsi senza dubbi nei meandri della nuova normativa che regola i nostri istituti scolastici in tempo di coronavirus