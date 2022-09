Ritorno a Scuola: la carica dei 115mila, all'università arriva il test a Medicina

Tornati dalle vacanze, subito il dossier scuola. L'anno scolastico in Emilia-Romagna, formalmente, inizierà il 15 settembre ma già fervono i preparativi e qualche scadenza è già arrivata al dunque. E' il caso del famoso (o famigerato, a seconda dei punti di vista) test di medicina, che ogni anno impegna migliaia di studenti per qualche centinaio di posti disponibili in Ateneo.

Un bisogno, quello di camici bianchi nel paese, soprattutto di medici di base ma non solo, che contrasta con l'estrema selettività della prove di ingresso, che vedrà già domani 6 settembre i candidati cimentarsi con le prove scritte in quel della Fiera di Bologna. In palio ci sono circa 400 posti sotto le Torri.

In settimana poi un'altra scadenza, agli antipodi del percorso formativo: l'inizio, giovedì 8 settembre, dell'anno ai nidi comunali, che mettono a disposizione sol nel comune di Bologna circa 4mila posti.

I numeri di quest'anno

Non si discosteranno molto dai dati dell'anno scorso i numeri degli alunni per ogni ordine e grado del territorio metropolitano, grosso modo intorno alle 115 mila unità. Di questi gli alunni delle elementari e delle superiori ricoprono le due fette maggiori, circa 40mila iscritti a testa. I rimanenti sono divisi tra i 25mila delle medie e gli 11 mila degli asili. Tornando agli universitari, le nuove iscrizioni ai corsi Unibo annunciati parlano di circa 28mila matricole, su una platea di quasi 90mila studenti universitari, praticamente una città nella città,anche se i numeri vanno divisi per tutte le sedi romagnole, oltre a Bologna.

Il calendario dell'anno scolastico 2022/2023

La scuola per tutti gli iscritti tranne i nidi inizierà lunedì 15 settembre. Potrebbero esserci poi delle chiusure a ridosso del fine settimana -ma è ancora tutto da confermare- in vista delle elezioni politiche anticipate di domenica 25 settembre. Poi arriverà la volta del santo patrono di Bologna (solo per chi risiede nel comune capoluogo).

Grande ponte in vista a novembre. La sospensione delle lezioni è prevista nella giornata del 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti, dopo quella nazionale del 1 novembre. Seguiranno le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, e per quelle pasquali dal 6 all’11 aprile 2023. Si finirà il 7 giugno 2023.