Caro libri - la scuola è un diritto non un privilegio

Può un nucleo familiare con due figli essere obbligato a spendere quasi un migliaio di euro per l’ennesimo aumento dei costi dei libri scolastici? Le famiglie sono sempre più povere e il rincaro -secondo Confesercenti varia dall’8 al 12%- porta ad un costo nel nostro territorio intorno ai 400 euro per uno studente delle medie e a oltre 500 euro per le scuole superiori: sono spese che incidono fortemente sull’economia familiare e se i sostegni (ridotti) ci sono per le categorie più fragili, non è così per la maggioranza delle famiglie italiane. La Regione Emilia Romagna concederà un contributo (il cui importo è ad oggi sconosciuto in quanto sarà pubblicato successivamente alla chiusura del bando sul sito della Regione, ma lo scorso anno ammontava a 162 € per la fascia ISEE1 e a 102€ per fascia ISEE2) a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 15.700 euro, ma occorre assolutamente alzare questa soglia perché anche la classe media oggi fatica a comperare i libri per i propri figli e non esistono bonus una tantum per questo. Premesso che sosteniamo -per i nuclei con Isee inferiore ai 30.000 €- la gratuità dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado essendo scuole dell’obbligo per la legislazione vigente, i socialisti dicono basta e chiedono di agire in fretta per richiedere con forza e determinazione: . lo sgravio fiscale per l’acquisto dei libri scolastici; . che la soglia per l’erogazione del contributo per le famiglie bisognose della Regione E/R sia innalzata (almeno ISEE 30.000) ed il Fondo aumentato; . che gli editori riducano le “nuove” edizioni per consentire l’utilizzo dell’usato per almeno un intero ciclo scolastico; . che le istituzioni scolastiche, i presidi ed i docenti in primis siano promotori -una volta per tutte e per gli studenti che lo ritengono- dell’utilizzo delle edizioni digitali che costano oltre il 30% in meno! Uniamoci nella protesta e nelle proposte per ottenere qualcosa, per cambiare qualcosa, perché il diritto allo studio sia priorità per il governo ma anche per le Istituzioni locali, perché l’istruzione è un diritto e non un privilegio per pochi.