Città 30, l'Ufficio scolastico regionale: "Nessun ritardo a scuola per colpa dei nuovi limiti"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era una tra le (tante) ragioni dei detrattori del progetto. Ma a tre mesi dall’entrata in vigore della Città 30 non sembrerebbe che i nuovi limiti di velocità in città causino ritardi agli studenti e le studentesse lungo la strada tra casa e scuola. Lo assicura lo stesso Ufficio scolastico regionale, interpellato dalla Regione Emilia-Romagna dopo l’interrogazione della consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini, che aveva segnalato presunti ritardi registrati negli accessi in alcuni istituti scolastici bolognesi.

“Non risultano”, invece, “problemi generalizzati”, ha dichiarato Usr, il cui responso è stato letto in aula dall’assessora regionale all’Istruzione Paolo Salomoni: dopo l’entrata in vigore dei 30 chilometri orari “non risulta pervenuto nessun tipo di segnalazione né dai 22 istituti comprensivi né dai 15 istituti superiori di secondo grado”.

Sempre la consigliera forzista aveva sollevato anche la questione di una fantomatica circolare emanata dall’istituto Mattei di San Lazzaro, che he ha modificato gli orari di accesso alla scuola. Questo, però, ha spiegato l’Usr, non per renderli compatibili con la Città 30 ma riguardava le difficoltà legate alla linea bus 903 a causa “della chiusura temporanea di via Foscherara per lavori”. Una situazione ora tornata alla normalità dopo la fine del cantiere.

Anche a Tper, riferisce Salomoni, non risulta “nessuna impennata di ingressi in ritardo, al di là di alcuni casi che possono essere stati dovuti a criticità del traffico, come cantieri o incidenti”. In ogni caso Tper, che come ricorda Salomoni è a disposizione delle scuole per modificare il servizio in caso di problemi, ha condotto rilevazioni e simulazioni prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti, il servizio è stato modificato in concomitanza con i nuovi limiti “ed è quotidianamente monitorato”. La replica di Castaldini non si è fatta però attendere: “Bisogna ringraziare il cielo che le scuole non abbiano registrato i ritardi, perchè questi influiscono sulla condotta e quindi sulla didattica. Evidentemente abbiamo persone intelligenti che gestiscono i plessi scolastici, ma bastava parlare con qualsiasi famiglie, hanno registrato ritardi cronici nelle prime settimane”.