Classifica Eduscopio 2022: in vetta Galvani, Belluzzi e Copernico

TRa i scientifici è il COpernico, tra i classici il Galvani, mentre per i tecnici è Il Majorana a San Lazzaro e tra i commerciali il Keynes di Castel Maggiore. Per i profesisonali chi garantisce migliori sbocchi occupazionali nei servizi albeghieri e di ristorazione è lo Scappi di Castel San Pietro Terme, infine per professionali dell'industria e dellartigianato c'è la sezione del Belluzzi Fioravanti.

Sono le coordinate dei licei e degli istituti bolognesi usciti dall'annuale indagine Eduscopio 2022, della Fondazione Agnelli, che monitora diversi paramentri come l'indice di occupabilità e quello dei dilomati in regola con il tempo degli studi.

A gennaio 2023 l'iscrizione

La procedura è sempre via web tramite il portale Iscrizioni online. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.

La domanda di iscrizione a scuola può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva registrazione al portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it). La procedura di registrazione dovrebbe essere disponibile a partire dagli ultimi giorni di dicembre.

All’interno del portale i genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial di supporto. Le famiglie che hanno necessità per effettuare la procedura web possono anche rivolgersi alle segreterie degli istituti scolastici. Il sistema di Iscrizioni online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto). Per le scuole dell’infanzia la procedura rimane invece cartacea. Resta facoltativa l’adesione al sistema di iscrizione online per gli istituti paritari.