Scuola e disabili, presidio degli educatori in prefettura: "Vengano assunti dallo Stato"

E' previsto per il prossimo giovedì 14 settembre il presidio sotto la prefettura di una rappresentanza degli educatori delle scuole dell'Emilia-Romagna, per chiedere l'assunzione da parte dello Stato del personale che nelle scuole si occupa di inclusione e disabilità.

"Questa figura è determinante all'interno delle scuole perché si occupa sia degli aspetti educativi che assistenziali degli alunni disabili inseriti nelle classi. A testimonianza dell'impatto di questi lavoratori all'interno della scuola basti citare il fatto che in ogni provincia si contano svariate centinaia di educatori e di operatori alle dipendenze delle cooperative sociali", ricorda la Fp-Cgil dell'Emilia-Romagna.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della mobilitazione nazionale per rivendicare un lavoro stabile, una retribuzione adeguata e la valorizzazione delle professionalità degli educatori e degli operatori che lavorano in questo ambito scolastico di ogni ordine e grado.

Si tratta di lavoratori impiegati in appalti pubblici gestiti quasi esclusivamente dalle cooperative sociali, la cui condizione lavorativa è estremamente precaria, anche per coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Spesso hanno contratti a tempo parziale ciclico (lavorano nove mesi l'anno), ma non hanno né una stabilità oraria, né retributiva. Non solo. Gli educatori per completare il monte ore devono spostarsi da una scuola all'altra. Con la mobilitazione, dunque, il sindacato, intende sostenere i disegni di legge presentati in Parlamento per ottenere l'internalizzazione di tutto il personale, assicurandone la corretta contrattualizzazione e il giusto inquadramento professionale

"Il raggiungimento di questo obbiettivo permetterebbe la vera integrazione dell'educatore nelle scuole, con il diritto a partecipare ai consigli di classe, per non essere più percepito come un soggetto esterno, porterebbe a un ulteriore beneficio per l'inclusione dei disabili nell'attività didattica, darebbe una risposta alla condizione del personale stabilizzando la loro posizione contrattuale", sostiene la Fp-Cgil.