Esame di stato, solo prova orale di maturità per gli alluvionati: è polemica

Vertice in Regione Emilia-Romagna sugli esami di Stato nelle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena colpite dall'alluvione di metà maggio.

Come riferisce l'agenzia Dire, l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Salomoni, ha incontrato i rappresentanti della Città Metropolitana e delle due Province per "confrontarsi sulle criticità emerse" rispetto all'ordinanza del Ministero, che prevede la sola prova orale per gli studenti residenti delle aree alluvionate.

Come riferisce la Regione, infatti, "sono numerose le problematiche evidenziate che stanno emergendo attraverso petizioni e proteste di studenti e famiglie, azioni dei sindacati e opinioni espresse dal mondo della scuola rispetto alla complessità organizzativa e alle iniquità prodotte da un atto arrivato poche ore prima l'inizio delle prove del primo ciclo".

I territori, sottolinea Salomoni, "non sono stati coinvolti nella decisione. L'ordinanza del ministro è arrivata in ritardo, a oltre un mese dal primo evento alluvionale, e a pochissime ore dall'avvio degli esami di Stato. La mancata condivisione ha comportato gravi criticità, evidenziate in primo luogo dalle famiglie e dagli studenti ma anche dallo stesso mondo della scuola e dalle organizzazione sindacali". L'assessore ne parlerà oggi con lo stesso ministro Giuseppe Valditara, che sarà in visita in Romagna, "evidenziando la piena disponibilità a individuare insieme al mondo della scuola e agli enti locali eventuali azioni correttive".

Cosa prevede l'ordinanza del ministro

Nel corso dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per gli studenti che quest’anno affrontano la Maturità nei Comuni delle aree alluvionate, a eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, le prove d’esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Nello svolgimento dell’Esame, la Commissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà anche l’educazione civica.

Il colloquio inizierà dalla discussione di un argomento appartenente a una disciplina di indirizzo originariamente individuata come oggetto della seconda prova scritta per la Maturità 2023 e di un breve testo di lingua e letteratura italiana studiato durante il quinto anno. Il candidato esporrà, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) o dell’apprendistato di primo livello. La commissione/classe dispone di sessanta punti per la valutazione del colloquio.