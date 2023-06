Il liceo artistico Arcangeli vince il concorso nazionale "I care, we care, we too!" con un visual emozionale contro la violenza di genere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si chiama “Violenza” il video di grande impatto emotivo ideato da alcuni ragazzi delle ultime classi delle sezioni M e L del liceo Arcangeli di Bologna. Immagini intense, enfatizzate dall’alternanza dei piani di ripresa, degli effetti sonori e dai livelli grafici che riescono a condensare e trasferire con chiarezza ed equilibrio le tre anime della violenza di genere: fisica, verbale ed economica. Un concept innovativo che coniuga performance, video editing e storytelling. È questo il progetto che ha convinto l’attenta giuria, aggiudicandosi il primo premio del concorso nazionale “I care, we care,We too!”. Menzione speciale per l’opera di Camilla Zulli “Cose da donne”, premiata dalla Comunity di Bottega Gazpacho. L’opera raffigura l’immagine di una figura femminile che ricalca la celebre Afrodite di Canova, su cui risaltano impronte di mani insanguinate, posizionate nei punti che vengono più spesso colpiti, come il collo, il seno e le cosce. In sottofondo colpiscono i luoghi comuni usati per offendere e deridere le donne, come se fosse colpa loro, in rosso e grassetto le frasi più comuni. Indetto da “I care, We care”, l’Associazione fondata da 11 avvocati con l’obiettivo di cercare di superare le barriere culturali all’origine dei molti episodi di violenza e comunque ostacolo alle pari opportunità, il concorso di idee rivolto ai licei e istituti artistici italiani era finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sulla problematica della violenza di genere. Consistente la partecipazione da parte degli istituti dell’intero territorio nazionale. Il liceo Arcangeli di Bologna ha prodotto 10 elaborati finalisti, segno di un forte coinvolgimento dei ragazzi su questo tema. Una giuria di esperti composta tra gli altri dal regista Corrado Ravazzini ha esaminato i 221 progetti arrivati e selezionato le 24 opere finaliste che hanno interpretato visivamente temi come: discriminazione, pregiudizi, integrazione, body shaming, disparità sociali e bullismo, decretando vincitore il progetto dell’istituto Arcangeli. Per i finalisti si è poi aperta una votazione online che ha decretato la menzione per altre due opere. “Siamo rimasti davvero impressionati, non solo dalla quantità di proposte che ci sono arrivate, ma anche per l’elevato livello artistico e creativo. Ci ha davvero colpito l’impegno con cui gli studenti, che ringraziamo, hanno partecipato al nostro concorso - ha dichiarato la Presidente dell’Associazione I care, We care – indetto per identificare un’immagine rappresentativa dei valori della nostra Associazione. Un grande coinvolgimento che sintetizza quanto i ragazzi stiano diventando sempre più sensibili al tema del contrasto alla violenza di genere. Cercavamo un’immagine che potesse comunicare visivamente la mission della nostra associazione, che promuovere la cultura della legalità e la tutela dei diritti umani partendo dalla formazione nelle scuole, e nel progetto dell’Istituto Arcangeli abbiamo trovato un visual contemporaneo che riassume con pathos, immediatezza e intensità il nostro percorso contro la violenza di genere”.