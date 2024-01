QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dei mini click-day per fasce d’età di bambini e ragazzi. Manca ancora molto all’estate ma il Comune si porta avanti e mette mano alla modalità di iscrizione ai centri estivi e alle scuole d’estate. Quest’anno l’invio delle domande sarà spezzettato su più giorni, ognuno dedicato a uno specifico range di età degli iscritti.

Lo scopo è evitare di replicare la figuraccia dello scorso aprile, quando l’accesso simultaneo di migliaia di genitori, in corsa per il primo che arriva, aveva mandato in tilt la piattaforma. “Le iscrizioni partiranno a maggio, mentre il 20 aprile faremo l’open day con la cittadinanza per illustrare tutte le novità”, dice l’assessore Daniele Ara.

Confermati anche i contributi per le famiglie che hanno un Isee inferiore a 35mila euro: per loro sono previste alcune settimane gratis. Riguardo all’inclusività, prosegue Ara, “siamo anche al lavoro per mappare in anticipo il bisogno delle famiglie che hanno bambini disabili in termini di numero di settimane – aggiunge Ara –. Oltre alle risorse già stanziate utilizzeremo i 300mila euro del Pon e attendiamo conferma di altre risorse da parte dello Stato e della Regione che ci permetteranno di estendere ulteriormente la gratuità”.

Si ipotizza anche l'utilizzo di voucher per famiglie di ragazzi e ragazze della scuola media da impiegare in soggiorno in campeggi di mare o montagna. Questo sarà l’ultimo anno di validità dell’attuale bando che coinvolge le strutture convenzionate. Per l’estate 2025 sarà necessario riaccreditare i centri estivi e l’obiettivo è coinvolgere tutte le strutture comunali, dalle Case di quartiere ai centri sportivi: “Confermiamo il fatto che non facciamo gli stradari – conclude Ara – per consentire alle famiglie di scegliere la struttura più adatta ai propri figli senza vincoli di quartiere. Metterebbero ordine, è vero, ma sarebbe un criterio molto difficile da governare”.

Continua a leggere su BolognaToday.it