Scuola e iscrizioni, gli 'open day' quest'anno sono online

La città metropolitana ha iniziato a compilare il calendario degli Open Day degli istituti superiori di Bologna e del territorio metropolitano. Quest'anno però la novità è che i tour saranno solo virtuali, a causa delle restrizioni dovuti alla pandemia.

Le scuole fino a gennaio apriranno le porte, appunto solo virtualmente, a genitori e futuri alunni per farsi conoscere e (dunque) dare la possibilità di scegliere il futuro indirizzo di studi, in vista del prossimo anno scolastico. In applicazione alla normativa prevista in materia di prevenzione e contenimento Covid-19 gli incontri verranno effettuati attraverso collegamenti online e videoconferenze.

Il primo appuntamento è sabato 14 novembre all’Istituto Professionale Statale Aldrovandi-Rubbiani. Sabato 21 novembre porte aperte a Bologna al Liceo scientifico Augusto Righi mentre martedì 24 novembre è il turno della Fondazione Aldini-Valeriani. Giovedì 26 novembre apre le porte l’I.I.S. "B. Scappi" di Castel S. Pietro Terme e di nuovo anche sabato 28 novembre insieme all’Istituto Statale di Istruzione Superiore Manfredi-Tanari e all’Istituto Tecnico Rosa Luxemburg a Bologna.

Sul sito della Città metropolitana “La Scuola che voglio” si possono trovare tutte le informazioni sulle scuole e i calendari, in aggiornamento, degli open day.

Palazzo Malvezzi tuttavia ricorda che "Il quadro è in continua evoluzione e per maggiori approfondimenti si consiglia di contattare la singola scuola/singolo ente di formazione per un'eventuale verifica di date e orari".