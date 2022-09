Scuola, aule laboratori e banchi nuovi: lavori per 30 milioni

Qualche lavoro ancora da ultimare, ma il grosso è stato fatto. Estate di lavori edilizi per le scuole superiori della Città metropolitana di Bologna, in vista del nuovo anno scolastico 2022/2023. La metropoli informa che sta proseguendo il piano di lavori in edilizia scolastica da oltre 100 milioni di euro, di cui già circa 30 attuati, 30 in corso e i restanti programmati nel prossimo triennio. Gli investimenti riguardano la creazione di nuovi spazi, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione al fine di migliorare la qualità degli edifici a disposizione.

Per il nuovo anno scolastico la Città metropolitana ha acquistato anche nuovi arredi e in particolare 1.970 banchi (80 mila euro), 1.914 sedie (49 mila euro), 130 cattedre (20 mila euro) e 121 lavagne (18 mila euro). Di seguito il dettaglio dei principali interventi:

IIS Belluzzi-Fioravanti: la riqualificazione, che sarà completata per l’avvio dell’anno scolastico, prevede lavori di edilizia leggera del valore di 370 mila euro per il sezionamento di alcune aule, che saranno date in uso all’adiacente succursale del liceo Da Vinci, in attesa della realizzazione dell’ampliamento della scuola. Successivamente si proseguirà con la riqualificazione dei bagni e sarà eseguita la trasformazione in laboratorio del seminterrato, intervento che non interferisce con l'attività scolastica. Sono inoltre in corso di esecuzione i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del coperto (blocco B2 e palestra) per un importo di 1.785.000 euro. Infine, sono in corso di aggiudicazione lavori di rifacimento delle pavimentazioni esterne e insonorizzazione aule per 200 mila euro, un intervento di installazione di strisce radianti per risparmio energetico con fissaggi antisismici per 430 mila euro, lavori di completamento adeguamento antincendio per 186 mila euro, sistemazione impianti di illuminazione e riscaldamento per 72 mila euro, sostituzione Unità di Trattamento Aria per 400 mila euro.



IIS Majorana: sono in corso i lavori per 1,15 milioni di euro per la riqualificazione degli spazi presenti all’interno del plesso che consentiranno di aumentare di 8 aule la dotazione della scuola. Alcuni ritardi accumulati dall’azienda aggiudicataria hanno consentito di terminare a oggi i lavori più invasivi (demolizioni, aperture delle finestre, realizzazione degli scannafossi), mentre il completamento degli impianti e le pavimentazioni saranno successive, con consegna finale prevista delle aule, da contratto, il 6 dicembre prossimo. Nell’attesa saranno utilizzati spazi in convenzione. Per agevolare l’utilizzo di tali spazi, nelle immediate vicinanze, ci sarà anche la disponibilità di navette dedicate per il trasporto di studenti e personale. È in corso inoltre l’aggiudicazione dei lavori dell’ampliamento della scuola, per un valore di 3,1 milioni di euro, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi.