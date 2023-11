Lavori scuole e nidi, piano da 100 milioni: ecco i 9 cantieri in partenza

Si parte con il “Piano Marshall’ edilizio per le scuole della città. 100 milioni, metà dei quali per 9 cantieri per l’ampliamento del Polo di Marzabotto, il Polo di Via Menghini, i nidi di Savena e Cavazzoni, le nuove Besta, le nuove Avogli e l’ampliamento della scuola secondaria Volta. Infine iniziano i lavori per i locali mensa delle Fortuzzi e per la scuola nel bosco a Villa Aldini.

Si ripercorrono le orme del piano scolastico del 1973 quando il sindaco Renato Zangheri ha inaugurato 38 nuove scuole in città per più di 8000 alunni. Oggi oltre a costruirne di nuove, si investono 50 milioni nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole che ci sono già. Per esempio l’adeguamento antincendio alle Carducci, alle scuole Farini e Don Marella e il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Rocca.

Gli interventi

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Daniele Ara, assessore all’istruzione e Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici hanno presentato oggi i piani finanziati al 70% da fondi comunali (di cui molti provenienti da mutui definiti da Lepore “debito buono”) e il restante 30% coperto dal Pnrr.

“Noi siamo cresciuti in scuole in mezzo al verde ed è giusto che anche i bambini di oggi e le generazioni future abbiano le stesse scuole che abbiamo avuto noi ” ha ribadito il sindaco. “Questo piano tiene insieme diversi aspetti, edilizi, energetici, architettonici in conformità con i nuovi standard energetici e della vicinanza ai servizi. Servono più spazi condivisi nelle scuole” ha aggiunto il primo cittadino.

Gli assessori sono entrati più nel dettaglio: “questo intervento prevede la costruzione di due nidi. Questo ci consentirà di colmare definitivamente la nostra lista d'attesa che è di 300 bambini” ha annunciato Ara. Già a partire da gennaio, come stabilito dalla legge di bilancio, ci saranno 40 nuovi posti nido. "Queste misure - continua l’assessore- servono a traghettare, diciamo, la nostra edilizia scolastica verso il futuro, esattamente come fu fatto negli anni 70, dove avvenne l'ultimo piano di una dimensione di questo tipo”.

Conclude l’assessore Borsari “un piano che porta a costruire scuole che siano più funzionali alle esigenze pedagogiche, educative, ma anche conformi al nostro obiettivo di altissima qualità dal punto di vista ambientale, energetico e anche comportano una rivisitazione, una riqualificazione dello spazio pubblico circostante”. Tornando al tema di spazi condivisi l’assessore entra nello specifico: “vogliamo introdurre degli spazi che possano essere utilizzati in orario extrascolastico perché le scuole devono diventare sempre di più dei centri civici, dei punti di riferimento per la comunità anche quando la campanella è suonata e quindi integrazione con scuola, associazioni del quartiere, realtà che possano dare delle opportunità ai ragazzi anche in orario extrascolastico”.

Sono intanto terminati o in fase di conclusione altri 4 cantieri, per un investimento di 18,6 milioni di euro, che fanno parte del piano: la nuova scuola dell'infanzia Cerini, il completamento della nuova scuola secondaria Rita Levi Montalcini, il nuovo polo scolastico Carracci e la primaria Tempesta.

Sono in corso inoltre i 2 cantieri per il nuovo polo scolastico Federzoni e la nuova scuola dell'infanzia Pozzati per circa 8,9 milioni di euro.

Infine sono in programmazione il nuovo nido al Lazzaretto e la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Dozza per 20,8 milioni di euro.

Dettagli cantiere per cantiere

1. Ampliamento polo 0-6 Marzabotto in via Bruno Monterumici (Porto-Saragozza)

avvio lavori: dicembre 2023 è previsto l’avvio della demolizione della palestra e dell'edificio adiacente al condominio (ex asilo Marzabotto), il lavoro della demolizione della palestra avverrà durante la pausa natalizia per ridurre disagi per la scuola esistente, mentre la demolizione dell’edificio adiacente al condominio, in queste settimane il COBO sta effettuando diversi incontri tecnici propedeutici per la demolizione e quindi trovare il periodo migliore per la demolizione e messa in sicurezza delle aree. Appena demolita la palestra, seguiranno i lavori di realizzazione del nuovo edificio.

durata cantiere: due anni circa

posti: 78 per il nido (di cui 42 nuovi); 75 per la scuola Infanzia

finanziamento: 4.597.240 Pnrr e 174.800 euro Comune di Bologna

2. Realizzazione del nuovo polo 0-6 in via Menghini (Borgo Panigale–Reno)

avvio lavori: dicembre 2023. Anche per questo cantiere si procederà con la demolizione dell’esistente edificio inagibile, successiva realizzazione del nuovo edificio, e riqualificazione del giardino scolastico oltre che l'area del parco tra via Pasteur e via Bufalini.

durata cantiere: due anni

posti 78 nuovi posti per il nido; 50 nuovi posti per la scuola d'infanzia

finanziamento: 4.802.380 Pnrr di cui 182.600 euro Comune di Bologna

3. Realizzazione nuovo nido al Fossolo in via Barbacci (Savena)

avvio lavori: gennaio 2024

durata cantiere: 20 mesi

84 nuovi posti, il nuovo edificio è stato progettato, considerando anche l’overbooking previsto dalla DGR 1564/2017, prevedendo in totale 96 nuovi posti.

finanziamento: 4.558.550 Pnrr di cui 86.500 euro Comune di Bologna

4. Demolizione e ricostruzione nuovo nido Cavazzoni (Savena)

avvio lavori: gennaio 2024

durata cantiere: 20 mesi

Posti: 84, di cui 26 nuovi

finanziamento: 4.558.550 Pnrr di cui 86.500 euro Comune di Bologna

5. Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado Besta e successiva demolizione dell’esistente (San Donato-San Vitale)

avvio lavori: dicembre 2023

durata cantiere: costruzione 2 anni demolizione e sistemazione parco e sedime ex scuola altri 6/8 mesi

posti: 450, di cui 25 nuovi

finanziamento: circa 18.500.000 euro, di cui 2.000.000 di Pnrr e il resto mutuo Bei

6. Ristrutturazione ex casa del custode, realizzazione dei locali mensa scuola primaria Fortuzzi

avvio lavori: dicembre 2023

durata cantiere: 1 anno

finanziamento: Pnrr 670.000 euro

7. Demolizione e ricostruzione in sito scuola primaria Avogli (Porto-Saragozza)

avvio lavori: con il completamento delle scuole Carracci, durante le vacanze natalizie si effettuerà il trasloco e lo spostamento dell'arredamento dalle Avogli alle Carracci. A seguire, in primavera 2024, l’avvio del cantiere vero e proprio.

durata cantiere: 20 mesi

Posti: 125

finanziamento: Pnrr 3.300.000

8. Ampliamento scuola secondaria Mazzini Volta (Borgo Panigale–Reno)

avvio lavori: marzo 2024

durata cantiere: 18 mesi

Posti: 225

finanziamento: 5.000.000 euro (di cui 2.750.000 mutuo Bei e 2.250.000 Comune Bologna)

9. Scuola nel bosco a Villa Aldini

avvio lavori: gennaio 2024

ristrutturazione della ex casa degli invalidi in via dell’Osservanza, sono previste 3 aule per una scuola dell’infanzia per un totale di 84 bambini. Gli altri spazi saranno dedicati a laboratori aperti alle altre scuole di Bologna.

durata cantiere: 2 anni

finanziamento: 2.934.000 euro (incluso nello stesso finanziamento della ristrutturazione di Villa Aldini)

Cantieri terminati o in conclusione

1. Nuova scuola dell'infanzia Cerini (Savena)

aperta a settembre 2023

posti: 68

finanziamento: 2,7 milioni (Miur: 1.350.000 euro, Comune: 1.350.000)

2. Completamento nuova scuola secondaria Rita Levi Montalcini (Savena)

aperta a gennaio 2023

posti: 225

finanziamento: 3,8 milioni (Comune di Bologna)

3. Nuovo polo scolastico Carracci (Porto-Saragozza)

fine lavori: dicembre 2023

posti: 125 per la scuola primaria; 270 per la scuola secondaria di primo grado

finanziamento: 8,2 milioni (Comune di Bologna)

4. Ampliamento scuola primaria e realizzazione scuola dell'infanzia Tempesta (San Donato-San Vitale)

conclusi a settembre 2023 i lavori della scuola dell'infanzia mentre sono in corso quelli della primaria e la sistemazione dell’area esterna che termineranno entro dicembre 2023

posti: 100 per la scuola dell’infanzia; 125 per la scuola primaria

finanziamento: 3.890.000 euro (Comune di Bologna di cui 1.695.000 MIM)

Cantieri in corso

1. Nuovo polo scolastico Federzoni (Navile)

avviati i lavori a aprile 2023, fine prevista a dicembre 2025

posti: 150 per la scuola dell’infanzia; 250 per la scuola primaria

finanziamento: 8.872.000 euro (Comune di Bologna)

2. Realizzazione nuova scuola dell'infanzia Pozzati (Borgo Panigale–Reno)

fine lavori: aprile 2024

posti: 80

finanziamento: 2,9 milioni (Comune di Bologna)

Interventi in programmazione

1. Nuovo nido Lazzaretto (Navile, in un’area ancora da individuare)

avvio cantieri: uscirà il bando ad aprile 2024 e a seguire bando di project financing con progettazione lavori e gestione nido per 28/30 anni

84 nuovi posti

Finanziamento: project financing 3.500.000 euro

2. Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado Dozza e successiva demolizione dell’esistente (Borgo Panigale–Reno)

Gara nel 2025

Posti: 525, di cui 75 nuovi

Finanziamento: 17.350.000 euro Comune di Bologna