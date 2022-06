Maturità 2022, gli studenti dopo la prima prova: "La pandemia è stata stressante. Futuro? Andiamo all'università" | VIDEO

Pascoli, Verga, Liliana Segre e temi di attualità come la pandemia, l’ambiente e i social network: queste le tracce della prima prova della maturità 2022. “Personalmente non me le aspettavo – racconta uno degli studenti del Liceo Scientifico Augusto Righi –, io ho scelto la traccia sui nuovi media e sulla comunicazione. Con la nostra insegnante abbiamo affrontato diversi temi di attualità, quindi eravamo preparati”. C'è anche chi ha scelto il tema sulla musica, chi invece l’analisi della Nedda di Verga. Sul futuro, però, le idee sono chiare. Tutti gli intervistati hanno infatti risposto di volersi iscrivere all’università: matematica, medicina, marketing e ingegneria, ma c’è anche chi sceglie filosofia nonostante il diploma al liceo scientifico.

Liceo e pandemia, un momento difficile

Alcuni dei ragazzi e delle ragazze intervistate hanno poi posto l'accento sulle difficoltà degli ultimi tempi, specialmente in relazione alle conseguenze che il Covid-19 ha avuto sulla loro vita scolastica: "Sinceramente sono contento che finisca il liceo. La vita scolastica è sempre bella, specialmente qui al Righi. Però non è stato un bel periodo, specialmente negli ultimi tempi a causa della pandemia. Sono sicuro di non essere l'unico a pensarla così" dice Diego, rappresentante di istituto. Un disagio confermato anche da Sara: "Gli ultimi anni non sono stati positivi, anche se l'ultimo l'ho vissuto meglio. L'occupazione è stata una buona occasione per riprendere la socialità della scuola e rivivere il senso di comunità".