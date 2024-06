Maturità al via: in regione oltre 35mila candidati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Inizieranno mercoledì mattina gli esami di maturità. In Emilia-Romagna si presenteranno sui banchi di scuola 35.683 studenti e studentesse, di cui 629 privatisti. I numeri sono lievemente in aumento rispetto allo scorso anno, quando si presentarono 35.405 maturandi. Bologna e Modena sono le città con più studenti che tenteranno di passare gli esami di maturità, rispettivamente con 7.625 e 6.262 candidati. Saranno invece 898 (l'anno scorso erano 883) le commissioni esaminatrici impegnate negli esami di Stato.

Come ricorda l’Ufficio scolastico regionale sono previste due prove scritte, uguali in tutta Italia, e un esame orale. La prima prova, di italiano, si svolgerà appunto mercoledì 19 giugno con una durata di sei ore. Dopo la seconda prova, che riguarda una o più discipline e varia a seconda del percorso di studi, sarà la volta del colloquio orale. "Non mollate – scrive in un messaggio inviato ai maturandi Bruno Di Palma, direttore generale dell'Usr –. Cercate di prepararvi ben prima della celebre 'notte prima degli esami', canzone ormai colonna sonora di ogni studente che ha raggiunto questo traguardo. Altrettanto con sicurezza – aggiunge Di Palma – ricordate che questo è un attimo di vita, della vostra vita, che avrà tante altre occasioni e momenti importanti, quindi non fatevi sopraffare dall'ansia o dalla tensione”. Lo riporta l'agenzia Dire.