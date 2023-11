Classifica Eduscopio 2023, ecco le migliori scuole a Bologna

Quali le migliori scuole per accedere all'Università? E quelle per farsi trovare meglio preparati al mondo del lavoro? Così la strada indicata dall'annuale indagine Eduscopio, della Fondazione Agnelli, che monitora diversi parametri come l'indice di occupabilità e quello dei diplomati in regola con il tempo degli studi per tracciare una classifica degli istituti top del nostro Paese. Nel 2023 quali sono risultate le realtà più performanti a Bologna? L’analisi ha coinvolto oltre 18.461 diplomati in provincia di Bologna negli anni 2017-18, 2018-19 e 2019-20 verificandone la performance nei tre anni successivi.

I migliori licei di Bologna secondo la classifica Eduscopio 2023

Secondo l'analisi troviamo in vetta ai licei classici il Galvani, che precede - invariato rispetto all’anno scorso - l'altro classico del territorio, il Minghetti.

Sugli scientifici svetta - senza novità rispetto al 2022 - il Copernico, (seguito in seconda e terza posizione rispettivamente da Galvani e Fermi). (sotto la classifica completa)

Per i linguistici troviamo in cima alla classifica il Majorana (sotto la classifica completa) e per l'artistico primeggia il liceo Arcangeli.

DETTAGLIO CLASSIFICA COMPLETA LICEI SCIENTIFICI:

DETTAGLIO CLASSIFICA COMPLETA LICEI LINGUISTICI:

I migliori istituti tecnici e professionali di Bologna secondo la classifica Eduscopio 2023

Passando agli istituti tecnici economici, nella città delle Due Torri primeggiano - se guardiamo all'indice di occupazione dei suoi diplomati - il JOHN MAYNARD KEYNES seguito dal TANARI e, terzo sul podio, il MATTEI. A ruota ci sono CRESCENZI - PACINOTTI - SIRANI, SALVEMINI e il ROSA LUXEMBURG.

Sul fronte dei tecnici economici - sempre se guardiamo all'indice di occupazione dei suoi diplomati - la classifica si compone così: ETTORE MAJORANA , BEATA VERGINE DI SAN LUCA , BELLUZZI - FIORAVANTI, ALDINI VALERIANI - SIRANI, ARRIGO SERPIERI, CRESCENZI - PACINOTTI - SIRANI , ALESSANDRO MANZONI e JOHN MAYNARD KEYNES

Tra i professionali (settore servizi), seguendo il criterio del miglior indice di occupazione - troviamo al primo posto il MANFREDI (IS MANFREDI -TANARI), seguito da MARCELLO MALPIGHI e - terza posizione - da ALDROVANDI - RUBBIANI .

Infine tra i professionali (settore industria e artigianato) il podio è così suddiviso: BEATA VERGINE DI SAN LUCA in vetta, a seguire il BELLUZZI - FIORAVANTI e in terza posizione l'ALDINI VALERIANI - SIRANI .

