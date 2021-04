Scuole chiuse, bimbi e ragazzi a casa: dal comune taglio ai bollettini mense, pulmino e rette

Bollettini e rette più leggeri per chi ha avuto i bimbi piccoli a casa a causa delle chiusure scolastiche di marzo. La giunta del comune di Bologna infatti ha licenziato una delibera dove si applicano riduzioni di bollettini e rette, per tutto l'arco dai nidi alla prima media, per il mese di marzo e fino all'8 aprile.

Il periodo coincide con lo stop totale alla scuola imposto dalle passate chiusure. Per quanto riguarda i servizi integrativi il pre-scuola nell'orario mattutino, il post-scuola al pomeriggio, il pulmino e il post scuola nell'orario del pranzo, a seconda delle differenti modalità di pagamento scelte dalle famiglie degli utenti, lo sconto si tradurrà in un rimborso nel caso di pagamento annuale anticipato, oppure in una riduzione da applicare alla prima rata utile nel caso di pagamento rateizzato o mensile.

Per la scuola dell'infanzia (la materna), invece, sarà depennato ogni giorno di chiusura (l'ammontare corrisponde a quello del costo della refezione) e lo sconto sarà applicato direttamente nel bollettino. Idem per la mensa alle elementari e alle medie.

Diverso il calcolo per i nidi: alle famiglie sarà applicato uno sconto del 4% al giorno per ogni giorno di chiusura sulla tariffa mensile, così come già previsto in caso di sospensione del servizio dovuto a provvedimenti imposti dalla pandemia. Anche in questo caso lo sconto sarà direttamente applicato nel bollettino.

In sostanza la retta per tutto il mese di marzo sarà circa il 25% della retta mensile. Sconti, infine, anche per chi ha fatto parte dei piccoli gruppi di inclusione insieme ai bambini con disabilità nei nidi: per i giorni di frequenza la riduzione è del 50% sulla tariffa giornaliera. (Dire)