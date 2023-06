Dopo le proteste dei cittadini, cambia il progetto del nido Cavazzoni

Sulla realizzazione del nuovo nido Cavazzoni, a Bologna, la spuntano i residenti. Il Comune ha deciso di modificare il progetto già annunciato spostando la collocazione della struttura: sempre nel giardino Acerbi ma a sud dell'attuale Cavazzoni e non a fianco delle materne Walt Disney. Lo annunciano gli assessori Daniele Ara (Scuola) e Simone Borsari (Lavori pubblici).

La nuova collocazione

Sulle sei alternative progettuali di partenza, "noi abbiamo sempre ritenuto che la proposta di fare il nuovo nido di fianco alle attuali Walt Disney fosse la più tecnicamente idonea", afferma Ara. Questa soluzione, però, si è scontrata con le proteste nate tra i residenti della zona e rilanciate dai partiti di opposizione. Ora si cambia: "Abbiamo fatto ulteriori approfondimenti anche con la rappresentanza dei cittadini" e a questo punto una delle loro proposte "pensiamo sia adatta", spiega l'assessore alla Scuola, sottolineando che proprio questa ipotesi "era una di quelle su cui avevamo riflettuto a lungo prima di decidere". Il cantiere, dunque, non verrà aperto di fianco alle Disney e questo "salvaguardando un prato ritenuto di grande importanza", continua Ara: il nuovo nido sarà dunque costruito vicino a quello attuale, con ingresso da via Bezzecca, "riorganizzando l'area verde con lo spostamento di alcuni giochi e panchine verso sud". Una soluzione che "rispetta anche le nostre esigenze", aggiunge Ara, mentre le altre alternative "non sono fattibili per le motivazioni tecniche che abbiamo spiegato in tanti incontri". Insomma, "questa è la scelta", assicura Ara, al termine di un percorso di "ascolto e dialogo anche acceso. Ma se il dialogo si decide di tenerlo aperto, questo può anche essere acceso ma alla fine si smussano alcuni punti di vista e si possono anche cambiare le strategie".

Le criticità superate

La scelta precedentemente individuata era quella "tecnicamente più valida", afferma poi Borsari, ma si è deciso di optare per "una soluzione che venisse incontro alle esigenze manifestate dai cittadini durante il percorso partecipato. E' un percorso in cui crediamo e per questo al dialogo abbiamo voluto dare un seguito concreto". La nuova scelta, in particolare, "consente di eliminare alcune criticità che ci erano state rappresentate dal comitato anche in tema di pericolosità della viabilità- riferisce Borsari- all'incrocio tra via Savigno e via Argonne". Inoltre, anche se il nuovo Cavazzoni non sarà adiacente alle Disney, si preserva "una prossimità tale da poter comunque creare un polo 0-6", segnala l'assessore ai Lavori pubblici, aggiungendo che si potrà approfittare del cantiere "anche per condividere un programma di utilizzo e assetto dello spazio pubblico insieme ai cittadini, migliorando la fruibilità del giardino Acerbi".

Le caratterisiche del progetto

In questa prospettiva si colloca l'idea di fare in modo che alcuni spazi del nuovo nido possano essere utilizzanti anche fuori dall'orario scolastico "per attività in protezione", anticipa Ara, rivolte a famiglie e anziani. Non cambiano, intanto, le caratteristiche principali del progetto: aumento dei posti da 58 a 84, finanziamento Pnrr da 4,1 milioni, avvio dei lavori entro novembre e conclusione per giugno 2026. Durante il cantiere i bimbi resteranno nell'attuale Cavazzoni, che verrà demolito una volta pronta la nuova struttura: "Lavoreremo con la comunità scolastica per condividere modalità di cantiere compatibili con l'attività scolastica. Ma su questo abbiamo ormai delle esperienze, anche dal punto di vista tecnologico, che non ci fanno preoccupare".