Scuola Fortuzzi senza palestra: trovato lo spazio per ospitare le lezioni di motoria

I bambini e le bambine della scuola primaria Fortuzzi potranno utilizzare uno dei “palloni” coperti del Circolo Tennis Bologna dei giardini Margherita.

"Anche quest’anno – grazie alla mediazione dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi in accordo con la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo 20 e il Quartiere Santo Stefano – è stata trovata una soluzione per permettere agli alunni di svolgere attività motoria", fa sapere l'amministrazione comunale.

La palestra della scuola è infatti attualmente utilizzata per altre attività didattiche, in particolare rivolte alla disabilità, e la tendostruttura che era stata montata lo scorso anno nel vicino playground era legata all’emergenza Covid per cui non è stato possibile ripeterla anche per l’anno scolastico in corso.

“Ringrazio il Circolo Tennis, il presidente Andrea Canossi e il direttore Andrea Stasi – commenta Li Calzi – che da questa settimana mette a disposizione uno dei suoi campi da tennis coperto dove le classi potranno svolgere attività tre mattine a settimana. Abbiamo risolto un problema che avevano sottoposto sia la scuola che il comitato genitori, permettendo a tutte le classi di poter svolgere educazione motoria nel periodo invernale”. Soddisfatto della soluzione anche l’assessore alla Scuola Daniele Ara.