Premio tesi di laurea 2021: la scadenza del 31 ottobre 2021

Si avvia verso la conclusione la ottava edizione del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità” organizzato dalla Fondazione AiFOS in collaborazione con l’Associazione AiFOS. Una manifestazione che ha permesso alla Fondazione, che persegue finalità di sostegno sociale e di sensibilizzazione nel settore della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, di premiare, dal 2014 ad oggi, circa 50 tesi di laura evidenziando idee, strategie e soluzioni in grado di fornire strumenti di crescita in materia di salute, sicurezza e sostenibilità. Soluzioni e riflessioni, contenute sia nelle tesi vincenti che in quelle partecipanti al Premio, che sono raccolte e messe a disposizione di tutti gli interessati, non solo studenti, ricercatori e accademici, attraverso la “Biblioteca Tesi Sicurezza”. Le indicazioni del bando tesi di laurea 2021 Il bando relativo al Premio Tesi di Laurea 2021, lanciato nei primi mesi di quest’anno, riguarda le tesi, discusse tra il 9 novembre 2020 ed il 31 ottobre 2021, che trattano i seguenti temi: • Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti: o ambito giuridico, normativo, organizzativo; o ambito tecnico, ingegneristico, medico; o ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale. • Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere organizzativo, parità di genere, lavoro dignitoso, diversity management, conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo aziendale responsabile. La Commissione valutatrice, nominata dal Presidente della Fondazione AiFOS, selezionerà: - 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno dei tre ambiti individuati (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico, ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale); - 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno degli ambiti individuati; - 1 tesi in materia di sostenibilità. Una biblioteca virtuale per raccogliere le nuove idee Le tesi partecipanti saranno pubblicate in una biblioteca virtuale - la “Biblioteca Tesi Sicurezza” – che raccoglie tutte le tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità che hanno partecipato al Premio. Ricordiamo che le tesi di laurea presenti nella Biblioteca: - sono di libera consultazione - sono accessibili, tramite database, con la semplice creazione di un account gratuito. - sono a disposizione di tutti coloro che vogliono approfondire i temi correlati alla sostenibilità e alla salute e sicurezza sul lavoro. Il link per accedere alla Biblioteca Tesi Sicurezza: https://bibliotecatesi.fondazioneaifos.org/ La partecipazione e la scadenza del 31 ottobre 2021 La partecipazione al Premio tesi di laurea è completamente gratuita e il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato al 31 ottobre 2021. Entro il mese di dicembre 2021 verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici del premio e la premiazione avverrà in una data definita e comunicata dalla Fondazione AiFOS. Il link per poter scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione alla selezione: https://fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea Gli studenti laureati/laureandi - autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, o master di primo livello – sono dunque invitati ad elaborare e presentare per tempo, entro la data del 31 ottobre 2021, le proprie tesi alla segreteria del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità”. Segreteria del Premio: Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 – 25123 Brescia Tel. 030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org 07 ottobre 2021 Ufficio Stampa Fondazione AiFOS ufficiostampa@fondazioneaifos.org www.fondazioneaifos.org