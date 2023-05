Insegnante accoltellata, lo psicologo: "Anche a scuola investire nel benessere psicologico"

"E' ora che alle parole seguano i fatti, che venga finalmente istituita una legge seria e siano stanziati finanziamenti adeguati".

Risponde così Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il ministro, commentando l'aggressione avvenuta ieri mattina in un liceo di Abbiategrasso (Milano) ai danni di una professoressa, ha spiegato in un video affidato ai social che l'episodio offre l'occasione "per riflettere attentamente sull'introduzione dello psicologo a scuola".

"Non si dovrebbero aspettare sempre le tragedie per intervenire – prosegue Raimondi -. Da anni diciamo che nelle scuole è necessaria la figura professionale dello psicologo a supporto di studenti, insegnanti, personale non docente e genitori. Abbiamo bisogno di insegnanti preparati, di psicologi preparati, di educatori e pedagogisti preparati che interagiscano fra di loro al meglio. Per investire sul benessere psicologico di ragazze e ragazzi a scuola, e anche di docenti e genitori, è necessaria una legge seria che preveda la presenza strutturale degli psicologi scolastici negli istituti".