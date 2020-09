Scuola, aule "a posto": in Fiera la prima tranche di banchi

Aule a posto in Emilia-Romagna, mentre i nuovi banchi adottati per il Covid in parte sono già arrivati per l'apertura della sede in Fiera a Bologna, ma "abbiamo avuto l'incontro con il commissario Arcuri e la consegna avverrà in tre tranche: una è partita e si concluderà questa settimana, un'altra arriverà entro la fine del mese di settembre e un'altra in ottobre". Lo assicura l'assessore regionale all'Istruzione Paola Salomoni che ammette il ritardo ritardo rispetto all'inizio della scuola, quindi "distribuiamo i banchi con alcuni criteri, tra cui il principale quello di darli ai comuni più colpiti dal virus".

Per quanto riguarda la scuola primaria, "non ci sono significative riduzioni di orario e di tempo pieno e questo è un risultato importante".

Mense scolastiche

"In un documento- puntualizza l'assessore- erano indicati i kit usa a getta, ma il comitato tecnico scientifico non vietava altre soluzioni. Quindi come Regione abbiamo previsto soluzioni alternative, senza sovrapporci alle direttive nazionali, in cui sono ammesse tutte le modalità, incluso lo 'sporzionamento' in classe". Specifica Salomoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trasporti

L'assessore ha evidenziato come "su quello scolastico sono uscite linee guida riduttive e sulla base di quelle i Comuni avevano comunicato un lavoro di organizzazione. Il ministero si è impegnato a distribuire ai Comuni 200 milioni per la copertura di corse e personale aggiuntivi".

Leggi anche: