A scuola, sì, ma nel bosco: a Bologna ecco il ‘Creativity Garden’

Andare a scuola, sì, ma nel bosco. È questa la sfida che la cooperativa sociale Canalescuola ha lanciato nel 2015 e oggi, dopo otto anni, i semi hanno dato i loro frutti.

La cooperativa

I progetti ‘Educare nel bosco’ (3-6 anni) e ‘Creativity Garden’ (6-11 anni), nati nel 2015 con poche scuole naturali diffuse soprattutto in Trentino Alto-Adige e Veneto, hanno visto una diffusione esponenziale in pochi anni, con ormai più di trenta scuole dislocate in tutta Italia, il che ha permesso di creare la prima, grande Rete italiana di laboratori educativi permanenti in natura. All’interno della rete collaborano, lavorano e fanno ricerca tantissime donne e uomini con le qualifiche e competenze più disparate, come pedagogisti, naturalisti, psicologi, artisti e professionisti del settore educativo e ambientale.

Il progetto

Come si legge nel comunicato stampa che presenta il progetto, l’idea di pedagogia del Creativity Garden è “legata alla sinergia con l’ambiente, al rispetto di ogni suo elemento sin dalla prima infanzia e a una visione dell’apprendimento che sia esperienziale e diffuso, fluido fra i saperi e gli ambienti, e si esplicita in una comunità educante che è ben più ampia del nostro gruppo educativo, il quale entra spesso in contatto con enti pubblici, scuole, associazioni, esperti e visitatori. Crediamo fortemente – continua il testo – nella necessità di una rivoluzione educativa che parta dalla natura, intesa come sua profonda conoscenza, che crei cultura diffusa e buone pratiche per una vita più consapevole sul pianeta Terra”. Secondo l’idea di Canalescuola, di fatto, gli adulti del futuro dovranno avere maggiore consapevolezza e sincrasi con l’ambiente circostante. Una bella rivoluzione, considerando quanto le nuove generazioni si stiano dimostrando attente ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Lo scarto con la ‘normale’ scuola pubblica, però, avviene anche nel processo pedagogico: “La proposta didattica si configura infatti in un sistema semi-strutturato per coniugare le proposte degli adulti con la libertà e l’autonomia dei bambini: un approccio rispettoso delle scelte dei bambini, i quali partecipano al processo decisionale riguardante il proprio apprendimento, essendo co-responsabili dell’organizzazione delle loro giornate insieme alle educatrici e agli educatori”.

Giunto al suo terzo anno di vita, per questa stagione scolastica i quindici tra bambini e bambine del Creativity Garden godranno di una nuova sede a Pieve del Pino, piccola frazione sui colli bolognesi che ricade nel comune di Sasso Marconi. Da pochi giorni, la scuola ha lanciato una campagna di crowdfunding (qui il link) in modo da permettere a questa realtà di crescere e di essere più sostenibile per le famiglie che hanno scelto di sposare il progetto. “La crescita del progetto è importante per noi perché, oltre alla soddisfazione di vedere questo progetto accolto da un bacino sempre più ampio di famiglie, c’è la nostra volontà di stringere collaborazioni sempre più fitte con altre realtà, enti, spazi e associazioni per arrivare, piano piano, ad influenzare il sistema di istruzione pubblica” dice Clementina Petrecca, co-fondatrice del Creativity Garden. “Il nostro è un progetto di educazione diffusa, in cui promuoviamo lo sviluppo di ciascun bambino attraverso le conoscenze pratiche, basate sui loro interessi personali e su cui possiamo sviluppare quelle competenze utili alla vita di domani. Per questo cerchiamo di conoscere ogni bambino e, in base ai suoi interessi, proporgli delle occasioni di crescita e apprendimento” dice Tommaso Giunti, anche lui co-fondatore del progetto.