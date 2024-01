Scuola d’infanzia, ecco le date per le iscrizioni all’anno 2024-2025

L’amministrazione comunale ha reso note le date del bando di iscrizione per le scuole d’infanzia relative all’anno scolastico 2024-2025. Inoltre, la giunta comunale ha rimodulato l’offerta, “in linea – come scritto in una nota – con la domanda reale espressa nei diversi territori, ma che consenta una progressiva e monitorata riduzione delle capienze delle sezioni a gestione diretta finalizzata a ridurre il rapporto numerico insegnanti/bambine e bambini e rendere, sotto il profilo organizzativo, i contesti scolastici più rispondenti ai nuovi bisogni educativi emergenti. L’obiettivo è portare a 23 la capienza delle sezioni delle scuole dell’infanzia comunali, lasciando a 25 le sezioni delle scuole dei territori dove si prevede una domanda maggiore”.

Il bando, aperto dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024, è dedicato sia alle scuole statali che a quelle comunali. “Per le scuole dell’infanzia statali – continua il testo – viene confermato il sostegno comunale al progetto di ampliamento dell’orario scolastico realizzato dalla rete degli Istituti Comprensivi della città, al fine di equiparare il tempo scuola giornaliero della scuola statale a quello garantito nelle scuole dell’infanzia comunali (10 ore dalle 7.30 alle 17.30): il progetto vuole favorire il superamento dello squilibrio consolidato da diversi anni nella distribuzione della domanda tra scuole statali e scuole comunali, che determina molti posti liberi nelle prime a fronte della copertura totale dei posti nelle seconde”. Inoltre, “il sistema di educazione e istruzione cittadino per i bambini da 0 a 6 anni viene rafforzato ulteriormente attraverso il coordinamento della programmazione dell'offerta formativa cittadina e l’impegno a garantire la generalizzazione della scuola dell’infanzia, pari opportunità di offerta e attenzione alla qualità”. Ogni altra informazione è reperibile sulla pagina dedicata del sito Iperbole.