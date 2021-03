Scuola, il ministro Patrizio Bianchi: "Si tornerà in presenza"

A scuola “si tornerà in presenza”, lo precisa il una nota il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, anche in relazione a titoli di stampa odierni. “In questi lunghi mesi le nostre scuole, i nostri insegnanti, le nostre studentesse e i nostri studenti hanno lavorato moltissimo. Faremo tesoro insieme dell’esperienza maturata durante il periodo della didattica a distanza, in particolare con riferimento a un uso consapevole delle nuove tecnologie. Con il chiaro obiettivo del ritorno in presenza”, fa sapere il ministero.

Preoccupa infatti l'incremento dei contagi, dal 4 al 21 marzo su tutto il territorio metropolitano bolognese, entrato in zona rossa. Con l'ennesimo stop delle lezioni in presenza, prima anche dalle elementari, e – con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm e relative disposizioni su nidi e materne – dal prossimo 6 marzo toccherà anche alla fascia 0-6 restare a casa.