Scuola, arrivano quasi 2mila prof in ruolo: tutti i dati dell'Emilia-Romagna

Sono 1935 i professori che per quest'anno scolastico 2022 2023 nerranno immessi in ruolo in Emilia-Romagna. A precisarlo è l'ufficio scolastico regionale, nel consueto report di inizio anno.

Con il via dal 15 settembre alle lezioni, saranno circa 612 mila gli studenti e le studentesse che faranno ritorno tra i banchi. Di questi, 540.494 nelle scuole statali e oltre 70.000 in quelle paritarie (la maggior parte di questi ultimi, circa il 70%, nelle scuole dell’infanzia).

Scuole e popolazione studenti

Saranno 534 le istituzioni scolastiche statali attive sul territorio regionale che accoglieranno un bacino di utenza-alunni di 540.494 unità, con un calo rispetto al passato anno scolastico (-0,88%). Gli studenti con handicap certificato saranno circa 20.588 (+2,36% rispetto allo scorso a.s.).

Le classi funzionanti in Emilia-Romagna saranno 25.140, di cui 8.838 nella scuola primaria. Su base provinciale, come lo scorso anno, Bologna detiene il record regionale per classi funzionanti, pari a 5.304 (1.899 nella scuola primaria). Seguono Modena con 4.295 e Reggio Emilia con 3.040.

Prendendo in esame le scuole secondarie di II grado, trova sostanzialmente conferma la tendenza degli anni precedenti: 89.258 studenti dell’Emilia-Romagna frequentano i licei (poco più del 44% del totale alunni) mentre 113.787. i tecnici-professionali (il 56% del totale alunni). Nel dettaglio sono 72.438 gli alunni degli istituti tecnici (quasi il 36% del totale alunni) e 41.349 quelli degli istituti professionali (poco più del 20% del totale alunni).

Aumenta del 0,77% la popolazione scolastica totale nella scuola secondaria di II grado. Ripartendo per tipologia di offerta formativa: +0,6% rispetto l’a.s. precedente, nei licei; +1,2%nei tecnici e +1,3% nei professionali.

Al timone delle 534 istituzioni scolastiche distribuite sul territorio regionale saranno collocati 469 Dirigenti scolastici. 300 di loro dirigeranno scuole del 1°ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado), 169 scuole di 2°ciclo (secondaria di 2°grado). Sono 30 i nuovi Dirigenti assunti per l’a.s. 2022/2023 in quanto utilmente collocati nella graduatoria dell’ultimo concorso nazionale, conclusosi nel 2019, e assegnati all’Emilia-Romagna.

Posti di lavoro e personale docente

I posti di personale docente in Emilia-Romagna saranno 59.797. Di questi, su posto comune saranno 47.178 docenti mentre su posto di sostegno saranno 12.619 docenti. Nello specifico con riferimento ai posti di sostegno, 7.167 rappresentano la dotazione organica assegnata dall’Amministrazione Centrale e 5.452 quelli autorizzati in deroga dal Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla base di esigenze documentate espresse dai Dirigenti scolastici, in ragione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010.

Come già accennato, sono state 1.935 le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23 effettuate per candidati in posizione utile nelle graduatorie di merito di procedure concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento. A queste immissioni in ruolo si aggiungono 913 trasformazioni in contratti a tempo determinato di contratti a tempo indeterminato nell’a.s. 2021/22. Inoltre, sono 1.211 le supplenze.

Pertanto, il totale complessivo, tra le immissioni in ruolo ordinarie (1.935), le trasformazioni di contratti a t.d. dell’a.s. 2021/22 in contratti a t.i. dell’a.s. 2022/23 (913) e le supplenze finalizzate alla stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23 (1.211) è pari a 4.059.

Le scuole disporranno, per l’a.s. 2022/23, di 15.884 unità di personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario), 171 in più rispetto all’anno scolastico precedente, con cui saranno garantiti il regolare svolgimento delle attività delle segreterie, la funzionalità delle aule e dei laboratori ed il funzionamento dei servizi scolastici.

Nello specifico, 10.505 saranno i collaboratori scolastici (+1,4% rispetto all’a.s. precedente), 3.636 gli assistenti amministrativi (+0,8%). Le immissioni in ruolo totali per il personale ATA sono pari a circa 800 unità: le più numerose hanno interessato i collaboratori scolastici (595) e gli assistenti amministrativi (182, rispetto ai 164 dell’a.s. 2021/22). Sono 13.856 le supplenze ‘ordinarie’ conferite ad oggi dagli Uffici di Ambito Territoriale al personale docente. Di queste 7.363 su posti comuni e 6.493 su posti di sostegno.

“Il 15 settembre prossimo ripartono le lezioni nella nostra regione, una data importante per le studentesse e gli studenti del territorio emiliano-romagnolo - afferma il Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma - perché si torna in classe in condizioni di normalità, elemento significativo dopo anni di restrizioni per la pandemia e che assume valore per i ragazzi ma anche per le loro famiglie, oltre che per tutto il personale. Vi è stato un grande sforzo in questi mesi da parte dell’intera macchina amministrativa - prosegue il Vice Direttore Generale - per assolvere alle molteplici operazioni necessarie a garantire un sereno avvio di anno. Si respira l’aria di un nuovo inizio, intriso di aspettative e di ‘voglia’ di relazione. Il compito di noi adulti - conclude Bruno Di Palma - è quello di accompagnare gli studenti in questo percorso contando sulla sinergia tra scuole e famiglie, per far sì che la Scuola sia luogo di incontro di persone che si formano ed educano insieme per la crescita di tutta la comunità”.