Scuola domani 7 aprile tornano in aula 60mila studenti

Fino alla prima media in presenza. Il resto dei ragazzi potranno tornare (al 50 per cento) solo quando scatterà la zona arancione

Sebbene ancora in zona rossa, da domani nell'area metropolitana di Bologna si apprestano ad aprire i cancelli di scuole dell'infanzia, elementari e medie, per un totale di circa 61mila studenti coinvolti.

Una sorta di prova tecnica di normalità, a poco più di un mese da quando la provincia di Bologna è diventata zona rossa in seguito alla recrudescenza del Covid, spinto dalla virulenza delle varianti.

Le superiori dovranno ancora aspettare: campagna di screening per chi riapre

A rimanere fuori da questa tornata sono i ragazzi e le ragazze dalla seconda media fino all'ultimo anno di superiori. PEr loro se ne riparlerà solo quando i dati sulla pandemia in regione torneranno da zona arancione (si ipotizza la data del 12 o del 20 aprile, ma niente ancora di ufficiale) e comunque, nel caso, solo in presenza al 50, massimo il 75 per cento.

Per il resto, l'ufficio scolastico regionale, di intesa con Ausl e Regione, hanno messo a punto un “piano per una ripartenza sicura” che prevede, fra l’altro: