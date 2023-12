'Scuola senza voti'. Parte la sperimentazione (anche) a Bologna

Una scuola senza voti, da sempre il sogno di tanti studenti. Utopia? Non più tanto. Almeno in parte. O almeno per gli alunni del liceo scientifico Manzoni.

L'istituto scolastico paritario bolognese, infatti, per il 2024/2025 avvierà un progetto sperimentale in una classe prima nella quale i liceali riceveranno una sola pagella, a conclusione dell'anno scolastico. Lo anticipa il professor Giacomo Rosso Marziali all'edizione bolognese di 'La Repubblica', sottolineando però che "la classe senza voto non deve generare un equivoco, perché non sarà una classe senza valutazione. Anzi la valutazione degli studenti sarà molto più frequente e costante e serve ad alimentare il processo di apprendimento".

Il perchè del progetto

Per il docente è "una bufala dire che sotto stress si rende meglio, piuttosto che usare il voto come una minaccia, bisogna capire cosa può spingere uno studente a studiare". Detto ciò resta comunque l'aspetto normativo da ossequiare. Ragion per cui non si può transigere sulla pagella finale, dove i voti comunque ci dovranno essere.

Da dove prende il via questo nuovo approccio? Che la scuola abbia bisogno di guardare avanti e ripensarsi è un dato di fatto, come emerge anche dalle riflessioni di docenti, dirigenti scolastici e amministratori locali che recentemente si sono confrontati sul tema.

Sulla strada giusta?

In questo caso il progetto (già avviato altrove in Italia e che fa il paio con il nuovo approccio adottato alle scuole primarie con la nuova pagella partorita due anni fa), origina da un'analisi dei bisogni degli studenti post covid, che ha portato alla luce disagi, ansie e insicurezza. Sarà questa una delle strade per rendere il percorso formativo dei nostri giovani più conforme ai tempi e alle esigenze dei ragazzi? E parimenti sarà palestra altrettanto efficace per equipaggiarli alle sfide del futuro? Ai posteri la sentenza.