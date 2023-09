Scuola, cantieri estivi per 12 milioni: il dettaglio dei lavori istituto per istituto

Ammontano a 12 milioni di euro, per oltre 50 interventi sui plessi scolastici della città, i lavori messi in campo questa estate dal Comune per manutenere le scuole di propria competenza: nuove coperture, impianti e infissi, prevenzione incendi, efficientamento energetico, tinteggiature.

“Un pacchetto di interventi importante - è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari - che riguarda l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio scolastico che per noi è una priorità assoluta. In questo modo ci attrezziamo per rendere i nostri edifici scolastici più adatti a reggere l’urto del cambiamento climatico sia per le temperature estive sempre più elevate che per gli eventi atmosferici estremi che purtroppo non hanno più carattere di eccezionalità.”

Il dettaglio degli interventi

1. Coperture: 976.000 euro

Secondaria Dozza via De Carolis: rifacimento impermeabilizzazione copertura

Nido Gramsci via Tolstoi: rifacimento impermeabilizzazione copertura

Nido e Infanzia Bolzani via Flora: installazione linea vita e manutenzione copertura

Secondaria Guinizelli / Succursale Minghetti via Ca'Selvatica: installazione linea vita e manutenzione copertura

Nido Aquilone via dei Tessitori: rifacimento parziale terrazzo di copertura

Infanzia Scarlatti via Scarlatti: installazione linea vita e manutenzione straordinaria copertura

Secondaria Zanotti via del Giacinto: manutenzione straordinaria copertura

Plesso scolastico Dozza via della Dozza: rifacimento parziale terrazzo di copertura

Nido Alpi via Benini: installazione linea vita e manutenzione copertura

Nido Cavina / Dozza/ Dall’Olio via Monterumici: revisione copertura

Primaria Cremonini via Bellombra: installazione linea vita e manutenzione copertura

Plesso scolastico Marconi via Laura Bassi: rifacimento impermeabilizzazione pensiline di ingresso

Plesso scolastico Don Bosco via Vizzani: rifacimento impermeabilizzazione palestra

Primaria Scandellara via Scandellara: rifacimento impermeabilizzazione copertura (completamento)

2. Prevenzione incendi: 1.342.000 euro

Plesso scolastico Volta Mazzini via Biancolelli: adeguamento normativo impianto elettrico e impianti speciali antincendio

Plesso scolastico Savio via Nadalini: adeguamento normativo impianto elettrico e impianti speciali antincendio, rimozione controsoffitti

Plesso scolastico Monterumici De Andrè via Asiago: adeguamento normativo impianto idrico antincendio e lavori interni

Plesso scolastico Aldo Moro via Santorre di Santarosa: adeguamento normativo alla prevenzione incendi (completamento)

Nido Aquilone via dei Tessitori: sostituzione controsoffitti interni pesanti non certificati

Primaria Tempesta via Martelli: estensione impianto allarme antincendio

3. Efficientamento energetico: 8.540.000 euro per la maggior parte con fondi React

Plesso scolastico Monterumici De Andrè via Asiago: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura

Plesso scolastico Panzini/Romagnoli via Panzini: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Grosso via C. da Bologna: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Tambroni via Murri: coibentazione facciata (completamento) e sostituzione infissi servizi igienici

Nido Lunetta via Pellizza da Volpedo: sostituzione infissi (completamento)

Polo dell’infanzia Roselle via Roselle: sostituzione infissi

Secondaria Testoni Fioravanti via di Vincenzo: sostituzione infissi

Plesso scolastico Gandino Guidi: sostituzione infissi (completamento)

Secondaria Guercino via Longo: sostituzione pannelli perimetrali ed infissi

Secondaria Jacopo della Quercia: sostituzione infissi

Plesso scolastico Volta Mazzini via Biancolelli: rifacimento impianto illuminazione ordinaria a led

Nido e Infanzia Zucchelli via ca'Bianca: sostituzione infissi (completamento)

Plesso scolastico Gandino Guidi: rifacimento impianto illuminazione ordinaria a led

4. Varie: 976.000 euro

Secondaria Rolandino via Pascoli: ampliamento degli spazi di refezione

Plesso scolastico Marconi via Laura Bassi: rifacimento pavimentazione interna atrio ingresso

Infanzia Arco Guidi Pace: rifacimento pavimentazione interna delle sezioni

Nido Fresu via Lipparini: manutenzione straordinaria area esterna (miglioramento condizioni di sicurezza)

Infanzia Coop Azzurra via della Beverara: lavori di mitigazione acustica – sostituzione infissi (fondi Iresa)

Primaria Viscardi via Bartolini: allestimento nuovo cortile esterno

Plesso scolastico Gualandi via dell’Artigiano: completamento installazione ascensore esterno

Primaria Bottego via della Beverara: nuovo office e spogliatoi personale

5. Tinteggiature (costo zero tramite migliorie Global)