Banchi, sedie e cattedre: seconda vita per oltre 2mila arredi scolastici

2.200 arredi scolastici dismessi a disposizione di associazioni e uffici nell'area riuso di Second Life. Banchi, cattedre, sedie e armadietti dismessi, spesso in buono stato e ancora utilizzabili, invece di diventare 13 tonnellate di rifiuti sono stati messi a disposizione di associazioni e cittadini nell'area di Second Life di Bologna.

"Anche dopo la fase pandemica, che ha portato a un consistente ricambio e ricollocazione di arredi scolastici fa sapere il Comune di Bologna - l’area del riuso Second Life si rifornisce periodicamente dei materiali, compatibilmente con le capacità di stoccaggio nei propri spazi".

Il progetto è ancora attivo: le scuole interessate possono sempre destinare gli arredi al riuso tramite la modulistica che viene loro fornita dal Comune, oppure possono rivolgersi a Second Life (in via Marco Emilio Lepido 186/187 a Bologna): "L'operazione - sottolinea Palazzo D'Accursio - non ha scopo di lucro e non prevede costi aggiuntivi per l'Amministrazione".

Chi ha nostalgia (o necessità) può chiamare 320 8461975 o scrivere a secondlife@comune.bologna.it