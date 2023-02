Scuola superiore, per gli iscritti al prossimo anno si cercano spazi extra

Scuole e Città metropolitana di Bologna al lavoro per cercare ogni nuovo spazio possibile in modo da accogliere tutti gli studenti delle superiori iscritti al prossimo anno scolastico. Confermati intanto tutti i moduli prefabbricati usati finora.

"Già all'inizio della prossima settimana contiamo di dare le risposte necessarie per chiudere la fase di iscrizioni- assicura il delegato metropolitano all'Istruzione, Daniele Ruscigno- grazie anche all'importante lavoro già svolto dai dirigenti e dall'Ufficio scolastico. Sarà inoltre attivato un tavolo con Tper per analizzare le necessità di potenziamento della rete di trasporto pubblico, derivanti dall'aumento degli studenti e delle studentesse".

Per l'anno 2023-2024 a Bologna si contano infatti 8.416 domande di iscrizione alle prime classi delle superiori, in aumento del 3% rispetto all'anno scorso. La popolazione studentesca supererà così le 40.000 presenze. Il 53% delle iscrizioni si concentra sui licei, come lo scorso anno. Seguono gli istituti tecnici (34% delle iscrizioni, +1%) e i professionali (13% del totale, -1%).

A livello di singolo indirizzo nei licei si è registrato ancora un aumento nei corsi delle Scienze umane e nelle Scienze umane con opzione economico sociale. Nei tecnici una ripresa delle iscrizioni nei corsi dell'ambito commerciale e meccanico. Ruscigno ha fatto il punto della situazione questa mattina insieme ai presidi, ai tecnici della Città metropolitana e al Provveditorato

"Dalla chiusura delle pre-iscrizioni stiamo svolgendo con le scuole e l'Ufficio scolastico territoriale il consueto lavoro per dare risposta alle richieste di studenti e famiglie relative alla scelta del percorso di studi prescelto, nonostante l'aumento significativo delle domande- assicura il delegato di Palazzo Malvezzi- per l'anno scolastico 2023-2024 è confermata la disponibilità di tutte le strutture temporanee in bioedilizia, in attesa della consegna dei tanti cantieri in corso che amplieranno di oltre 2.000 posti le dotazioni complessive delle scuole bolognesi. In alcune situazioni specifiche, dove fisicamente possibile, saranno messi a disposizione ulteriori spazi, in accordo con le scuole", afferma Ruscigno. (San/ Dire)