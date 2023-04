Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il 13 aprile 2023 a Bologna si terrà il secondo Evento Nazionale promosso dalla SIE- Società Italiana di Ematologia dedicato ai Pazienti. Il Convegno residenziale potrà essere seguito in diretta streaming. Incontrare i pazienti e rafforzare il dialogo con le Associazioni che lavorano in ambito Ematologico per capire i bisogni e supportare la Ricerca scientifica, cooperando insieme. Questo il principio ispiratore del meeting, che sarà aperto dal Professor Paolo Corradini, Presidente SIE. Bologna, 3 aprile 2023 – La SIE – Società Italiana di Ematologia è ufficialmente a fianco delle Associazioni pazienti attive nell’ambito dell’Ematologia per cooperare insieme; la SIE è a disposizione per garantire un’informazione corretta ai pazienti e ai loro familiari sulle nuove terapie per la cura delle malattie ematologiche; la SIE e i pazienti devono collaborare e dialogare insieme per favorire lo sviluppo di una migliore medicina del territorio e implementare le terapie domiciliari. E’ questo lo spirito con cui a Bologna, giovedì 13 aprile p.v. il Prof. Paolo Corradini Presidente della Società Italiana di Ematologia e Direttore Divisione di Ematologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, aprirà il secondo Evento Nazionale “SIE incontra i pazienti” (Royal Hotel Carlton). Il Convegno residenziale potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi alla home page del sito www.siematologia.it e dal profilo Facebook della Società https://www.facebook.com/siematologia All’incontro interverranno illustri clinici e ricercatori dell’Ematologia italiana; presenti i rappresentanti di tutte le principali Associazioni che operano in ambito ematologico: AIL –Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, ADISCO – Associazione Donatrici Italiane Sangue di Cordone Ombelicale, ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, AIPA – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue, F.A.V.O. – Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia, FEDEMO – Federazione Nazionale Associazioni Pazienti Emofilici e UNITED ONLUS – Federazione Italiana delle Talassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi. Un ricco programma prevede una sessione dedicata ad AIL con un focus sulla vita e i diritti del paziente dopo la malattia e un’ampia esposizione sulle attività dell’Associazione. Seguirà un dibattito sulle sfide multidisciplinari che attendono gli operatori per “prendersi cura” dei pazienti; la parte centrale del Convegno sarà dedicata alle nuove Immunoterapie e le nuove CAR-T; verranno anche presentati gli ultimi aggiornamenti relativi alle terapie per l’emofilia e la talassemia. Ampio spazio verrà dato a un tema di estrema attualità: la nuova normative europee e la ricerca no profit a cura di GIMEMA – Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto. Chiuderanno i lavori gli interventi di tutte le Associazioni pazienti coinvolte. 9.00 APERTURA 9.15 Introduzione Paolo Corradini (Milano) • Perché del meeting SIE • Incontro dedicato ai pazienti ematologici e alle loro associazioni 9.30 Ruolo delle associazioni, l’AIL Moderatori: Paolo Corradini (Milano), Giuseppe Toro (Palermo) • La visione sul futuro dell’AIL nazionale Giuseppe Toro (Palermo) • Essere a casa durante le cure: le abitazioni AIL Nicolò Pozzetto (Milano) • AIL e le terapie domiciliari Claudio Cartoni (Roma) • Sopravvivere al cancro e riprendersi la vita nella parità dei diritti Felice Bombaci (Torino) 10.30 DOMANDE E RISPOSTE - ANCHE IN STREAMING 10.45 Le sfide multidisciplinari dell’ematologo per prendersi cura Moderatori: Mario Luppi (Modena), Fabrizio Pane (Napoli) LETTURA: Facciamo il punto sui vaccini per il paziente ematologico Livio Pagano (Roma) Società Italiana di Ematologia 13.45 Le nuove immunoterapie Moderatori: Francesca Patriarca (Udine), Pier Luigi Zinzani (Bologna) • I nuovi anticorpi: • nei linfomi Marco Ladetto (Alessandria) • nel mieloma multiplo Maria Teresa Petrucci (Roma) • Le nuove CAR-T Paolo Corradini (Milano) 14.30 DOMANDE E RISPOSTE - ANCHE IN STREAMING 14.45 Nuove terapie e nuova normativa per la ricerca Moderatori: Pellegrino Musto (Bari), Valeria Santini (Firenze) • Le nuove terapie: un aggiornamento sulla emofilia Sergio Siragusa (Palemo) • Le nuove terapie: un aggiornamento sulla talassemia Emanuele Angelucci (Genova) • La nuova normativa europea e la ricerca no profit - il GIMEMA Marco Vignetti (Roma) 15.30 DOMANDE E RISPOSTE - ANCHE IN STREAMING Società Italiana di Ematologia 11.05 COFFEE BREAK • Quale alimentazione durante e dopo la chemioterapia Francesco Passamonti (Varese) • Il supporto psicologico durante e dopo le cure Federica Lo Dato (Bologna) • L’attività fisica fa bene o male? Chiara Bottani (Milano) 12.05 DOMANDE E RISPOSTE - ANCHE IN STREAMING 12.20 Novità per i pazienti: innovazione diagnostica, intelligenza artificiale e nuovi farmaci Moderatori: Michele Cavo (Bologna), Francesca Patriarca (Udine) • Intelligenza artificiale e nuova diagnostica molecolare nelle mielodisplasie Matteo Della Porta (Rozzano-Mi) • I nuovi farmaci nelle leucemie acute Adriano Venditti (Roma) 12.50 DOMANDE E RISPOSTE - ANCHE IN STREAMING 13.00 LUNCH SIE INCONTRA I PAZIENTI - 13 APRILE 2023 15.45 Presentazione delle Associazioni nazionali coinvolte in ematologia Moderatori: Roberto Cairoli (Milano), Nicola di Renzo (Lecce) • ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue di Cordone Ombelicale) • ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) • AIPA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) • AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) • F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) • FEDEMO (Federazione Nazionale Associazione Pazienti Emofilici) • UNITED ONLUS (Federazione Italiana delle Talassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi) 17.00 Conclusioni