Accadde il 10 dicembre: Guglielmo Marconi vince il Premio Nobel

Era il 1909 e Guglielmo Marconi vince il Premio Nobel per la fisica. Nato il 25 aprile 1874 a Bologn, già all'età di vent'anni cominciò i primi esperimenti lavorando come autodidatta.

L'8 dicembre 1895, dopo vari tentativi, l'apparecchio che aveva costruito si dimostrò valido nel comunicare e ricevere segnali a distanza. Dopo quella prima scoperta seguirono numerosissime altre esperienze condotte per lo più in Inghilterra, dove si era trasferito e dove all'epoca la sua scoperta fu capita e incoraggiata.

La sua invenzione fu utilizzata inizialmente per mettere in contatto immediato le navi in mare con la terraferma. Nel 1899 fece il primo collegamento radio attraverso la Manica dalla Francia all'Inghilterra e nel 1901, a soli 27 anni, riuscì a collegarsi telegraficamente da Poldhu nella punta estrema della Cornovaglia, con Terranova, nell'America Settentrionale.

Alla fine del 1914 venne infatti nominato senatore. Quando l'Italia entrò in guerra, si trovava negli Stati Uniti e rientrò in Italia mettendosi a disposizione delle forze amate.

Nel 1919 diede vita alla prima trasmissione vocale dalla sua stazione di Ballybunion a una stazione di ricezione a Cape Breton in Nuova Scozia, Canada, dando vita a un evento che cambiò la comunicazione mondiale.

Nel 1924 Guglielmo Marconi riuscì a trasmettere per la prima volta la voce umana fra l'Inghilterra e l'Australia e nel 1930 il panfilo Elettra, ancorato a Genova, inviò un segnale a Sidney in Australia, a ben ventiduemila chilometri di distanza, che fece accendere l'impianto di illuminazione del municipio di quella città.

Guglielmo Marconi morì nel 1937 e fu sepolto nel mausoleo di Pontecchio. (Fonte: Città Metropolitana)