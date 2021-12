La fortuna bacia San Giovanni in Persiceto: vinti migliaia di euro con una schedina da 3 euro

Vinti 100mila euro a San Giovanni in Persiceto. Nel concorso del 10eLotto del 18 dicembre, come riporta Agipronews, a San Giovanni in Persiceto è stata centrato un 9 Doppio Oro del valore di 100 mila euro, grazie a una giocata da 3 euro.

Non è certo la prima volta che nel territorio si vincono cifre da capogiro, ma da sabato si festeggia nel comune della provincia. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24,3 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno.