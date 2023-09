Bologna fortunata: 20mila euro vinti al 10eLotto

Un bacio dalla dea bendata per un fortunato giocatore del 10eLotto, l’estrazione abbinata a quella del Lotto. Sabato 16 settembre, infatti, c’è stata una vincita da 20mila euro, dopo che il giocatore ha centrato un ‘9’ con la sua schedina.

stando in regione, da segnalare una vincita da 6mila euro a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,2 milioni di euro, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.