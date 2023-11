Colpo di fortuna nel Bolognese: 10mila euro vinti al 10eLotto

La fortuna bussa alla porta di un fortunato giocatore di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Nel Comune, riporta Agipronews, è stata centrata la vincita più alta del concorso del 10eLotto di sabato 25 novembre, un 8 doppio oro dal valore di 10mila euro con una giocata di appena 3 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi dall’inizio del 2023.