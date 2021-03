Buon compleanno Italia: 160 anni dall'Unità Nazionale

Oggi è il giorno in cui si festeggiano i 160 anni dell'Unità d'Italia. Il 17 marzo, infatti, è una giornata ricca di simboli per il nostro Paese: una festività civile nata per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e la memoria civica.

Il 17 marzo 1861 fu proclamata ufficialmente la nascita del Regno d’Italia, dopo un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale, segnando l’inizio della nostra storia comune. A questa ricorrenza sono stati uniti i simboli che intendono rafforzare il senso di appartenenza di una intera comunità: la Costituzione, legge fondamentale dello Stato, non solo documento politico ma anche punto di riferimento imprescindibile nell’espressione dei principi essenziali per la vita della collettività; la bandiera, il tricolore verde bianco e rosso, nato a Reggio Emilia nel 1797, come vessillo della Repubblica Cispadana, poi diventato simbolo dei patrioti del Risorgimento, e infine dell’Unità d’Italia.