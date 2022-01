Sanremo, ecco la data in cui si esibirà Cesare Cremonini

"Come annunciato da Amadeus oggi in conferenza stampa, sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio!". Scrive così Cesare Cremonini sui social, super ospite della 72esima edizione della kermesse. "Ringrazio Amadeus e tutta la Rai - si legge sui social - per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti. Sono molto felice di condividere il palco con @drusillafoer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale!Io vorrei farvi volare. #UnaNotteASanremo".