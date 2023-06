Matt Dillon ospite d'eccezione al Lumière. Tanti altri vip del cinema in arrivo

Matt Dillon a sorpresa a Bologna . E' successo ieri sera in occasione della 37ª edizione del festival Cinema Ritrovato promosso dalla Cineteca di Bologna durante una retrospettiva dedicata al regista Jonathan Nossiter apertasi appunto giovedì 29 giugno al Cinema Lumière, con la proiezione del film Sunday, del 1996.

A presentare la pellicola, in sala, oltre allo stesso regista anche un ospite speciale fuori programma, l’attore Matt Dillon. Per la gioia dei fan, rimasti a bocca aperta.

I prossimi appuntamenti per l’omaggio a Nossiter sarà stasera, venerdì 30 giugno, sempre alle ore 21.30 al Cinema Lumière, con la proiezione di Signs and Wonders, realizzato da Nossiter nel 2000 e interpretato da Charlotte Rampling. Evento conclusivo domani, sabato 1° luglio, alle ore 21.30 ancora al Cinema Lumière.

Cinema, grandi ospiti in arrivo in città

Anche quest'anno il grande schermo a cielo aperto è tornato a riaccendersi con le proiezioni di "Sotto le stelle del cinema": 53 serate e un cartellone che va avanti fino al 14 agosto e che intreccia il programma serale della 37ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato (24 giugno – 2 luglio)

Ancora una volta il palcoscenico di Piazza Maggiore ritorna ad affollarsi di ospiti, Premi Oscar e Palme d’Oro: Pupi Avati con La casa delle finestre che ridono, Pino Donaggio autore delle musiche di Blow Out di Brian De Palma, la fotografa Nan Goldin per l’omaggio ad Anna Magnani con Bellissima, la montatrice tre volte Premio Oscar Thelma Schoonmaker per l’omaggio al marito Michael Powell, il produttore Jeremy Thomas e il regista Luca Guadagnino per l’omaggio a Bernardo Bertolucci, la sceneggiatrice Mary Sweeney per Una storia vera di David Lynch, il regista due volte Palma d’Oro al Festival di Cannes Ruben Östlund con il suo The Square, gli scenografi pluri-premiati agli Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti con lo scorsesiano Casino, la regista Roberta Torre con il suo Tano da morire, la regista Laura Samani con il suo Piccolo corpo, il regista Leonardo Di Costanzo con Ariaferma, Altan per il Premio Cipputi, Mario Martone con il suo ritratto di Eduardo Scarpetta Qui rido io.