L’oroscopo di oggi 2 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine rassegna agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, se siete in coppia meglio essere prudenti perché potrebbero nascere complicazioni per piccolezze. Sul lavoro, sia oggi che domani, ci sarà la possibilità di farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la luna è opposta quindi attenzione in amore perché potreste tornare a rivangare il passato. Sul lavoro meglio pensare solo al proprio gioco senza preoccuparsi dei pensieri degli altri. Attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore riuscirete a far sentire la vostra voce con la persona a cui volete bene. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da persone conosciute in passato e da cui non vi aspettavate proprio nulla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è una luna favorevole che contrasta l'influsso negativo di una Venere contraria. Per quanto riguarda il lavoro avrete belle intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore sarebbe meglio approfittare di questa giornata con Venere che favorisce gli amori nati da poco. Sul lavoro è probabile che ci siano state difficoltà anche se è arrivato il momento di reagire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore c'è una luna favorevole che amplifica le emozioni quindi bandita ogni timidezza. Sul lavoro iniziano nuovi progetti che intraprenderete con maggiore fiducia in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, sono favoriti i nuovi incontri nel weekend quindi fatevi trovare pronti. Sul lavoro potreste fare nuovi incontri interessanti con Mercurio favorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Scorpione

Agli gli scorpioncini la Luna regala nuove emozioni da vivere in amore. Sul lavoro meglio approfittare di questo cielo per fare le cose che vi interessano di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, sappiate che nel fine settimana la luna sarà nel vostro segno quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro portate avanti le vostre idee e le intuizioni dell'ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Capricorno

Per i capricorno il cielo di questa giornata favorisce le relazioni nate da poco. Sul lavoro attenzione a seguire l'istinto perché potrebbe portarvi fuori rotta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Acquario

Cari acquario, per l'amore quella di oggi è una giornata che potrebbe portare qualche problemino. Sul lavoro meglio continuare a impegnarsi senza spendere troppi soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna è in trigono con Venere e Marte che riporta nella vostra vita un bel po' di serenità ed era ora! Sul lavoro la cosa più importante è pensare ai cambiamenti in vista del futuro.