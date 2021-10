L’oroscopo di oggi 21 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore non è stato un periodo facilissimo questo ma da adesso si può iniziare un bel recupero. Per quanto riguarda il lavoro, avete un grande desiderio di migliorare la vostra situazione e fare cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore con la luna nel segno si possono vivere bellissime emozioni. Sul lavoro, invece, riflettete bene sui nuovi progetti, soprattutto prima di fare investimenti azzardati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore è probabile che siate in moto per mettere alla prova la persona che vi piace. Sul lavoro, invece, avete una grande energia che andrebbe sfruttata al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, entro la fine del mese se state vivendo problemi con il partner sarebbe meglio mettere da subito le cose in chiaro. Sul lavoro preparatevi a ricevere bei riconoscimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, per i sentimenti la giornata di oggi è di verifica dei vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, aspettatevi cambiamenti di rotta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore è arrivato il momento di chiarire tutte le questioni lasciate in sospeso finora. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo ritardo sui pagamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, se la vostra storia d'amore è nata da poco non fatevi intimorire. Per quanto riguarda il lavoro, invece, domenica ci sarà una bella novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, queste sono giornate abbastanza pesanti per il cuore quindi cercate di tenervi alla larga dalle discussioni. Sul lavoro, invece, la luna è opposta quindi se ci sono fraintendimenti, cercate di chiarire le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, se ci sono problemi in amore, affrontateli subito con coraggio e parlatene apertamente. Sul lavoro la giornata di oggi permette di capire che strada intraprendere nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, tenete gli occhi aperti perché una bella amizicia potrà trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro, invece, avete i riflettori puntati addosso ma attenti perché qualcuno potrebbe approfittarne.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore rimandate le discussioni al prossimo sabato perché oggi non sarebbe la giornata giusta. Sul lavoro, se qualcosa non vi piace, non fatela a tutti i costi perché sarebbe controproducente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, se ci sono discussioni in amore cercate di risolverle. Sul lavoro, invece, se avete qualche causa aperta state tranquilli perché entro novembre saranno risolte.