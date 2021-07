L’oroscopo di oggi 29 luglio, di Paolo Fox

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la luna è nel vostro segno e questo evento favorisce i nuovi incontri. Occhio solo all'impulsività che potrebbe far fare scelte un po' azzardate. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna agire e anche impegnarsi a non dire proprio tutto quello che si pensa. Belle novità in arrivo a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Toro

Cari toro, oggi iniziate la giornata con il piede giusto. In amore si può recuperare e anche per i single ci saranno belle novità. Sul lavoro le decisioni vanno prese con estrema calma. Non siate frettolosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi le stelle parlano d'amore e se ci sono state crisi di coppia oggi si troveranno soluzioni. L'importante è non mettere in discussione una relazione per un nonnulla. Sul lavoro aspettatevi chiamate e novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Cancro

Con la luna dissonante i cancretti potrebbero subire un po' di problemi d'amore. Sul lavoro ci sono ritardi ma nulla di grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, le storie nate nel mese di luglio possono subire un repentino decollo e anche i single del segno potrebbero avere un compo di fulmine vero e proprio. Sul lavoro voi date sempre il massimo ma c'è qualche problema irrisolto che vi condiziona ancora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Vergine

Cari vergine, considerate che entro la fine del mese potrete risolvere tutti i problemi d'amore che vi affliggono. Sul lavoro arrivano buone notizie. L'unico neo potrebbero essere le discussioni con i colleghi, meglio evitarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Bilancia

Cari bilancia, non puntate su persone irraggiungibili. Sarebbe solo una perdita di tempo. Sul lavoro oggi le promesse del passato potrebbero non essere mantenute. Ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Scorpione

Quella di oggi è un'altra giornata per riflettere. I problemi di inizio mese potranno essere, finalmente, risolti e, sul lavoro, è il caso di recuperare un po' di soldi persi. Saturno continua a essere dissonante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Sagittario

Tanti dubbi nel cuore dei sagittario con Venere dissonante. Forse, in questi giorni, vorreste affianco qualcuno di lontano e potreste rattristirvi. Sul lavoro piccoli rallentamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Capricorno

Cari capricorno, la giornata è abbastanza sottotono anche se potreste diventare polemici. Sul lavoro dovete tenere la mente occupata in queste giornate che sono abbastanza complesse da gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Acquario

Luna favorevole per gli acquario che potranno godere di belle emozioni in amore. Sul lavoro Marte non è più opposto e si potranno superare i problemi accumulati e dedicarsi a nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021:? Pesci

Cari pesciolini, tra oggi e domani c'è un po' di tensione nell'aria. Siete piuttosto nervosi e se a lavoro avete responsabilità importanti, potreste sentirvi sotto pressione.