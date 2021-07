L’oroscopo di oggi 5 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati di stelle come queste influiranno sull'andamento della giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Ariete

Quelle di oggi sono stelle un po' particolari, cari ariete, che invitano a lasciarsi andare e godersi l'intesa con i gemelli e gli acquario. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede in modo più lineare avendo risolto problemi del passato. Ora siete di nuovo pronti a rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Toro

Cari toro, in amore non fate confusione se avete due storie in ballo. L'umore è un po' giù e anche sul lavoro la situazione non è delle migliori. Bisogna stringere i denti per ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è dalla vostra parte così come le stelle quindi preparatevi a vivere belle emozioni in amore. Sul lavoro, cercate di risolvere subito i problemi ed è ideale questo periodo per cercare risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, in questo periodo per voi l'amore è in secondo piano mentre il lavoro la vostra priorità. Nonostante questo dovreste cercare del tempo da dedicare alla persona amata. Sul lavoro, preparatevi a ottenere ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, siete abbastanza stanche e nervosi in questa giornata anche se, per fortuna, questo stato d'animo non inciderà sulla vostra relazione, se stabile. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle spese e ai conti. Soddisfazioni dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, se vi piace qualcuno e volete conquistarlo, non svelate tutto subito, lasciate un po' di non detto, perlomeno per ora. Per quanto riguarda il lavoro, non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Arrivano conferme e intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, fate attenzione in amore ai segni del leone e dell'acquario. Sul lavoro siete energici e motivati, anche se potreste arrabbiarvi per qualche notizia che non vi aspettavate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpione, in amore tutto procede a rilento e siete anche abbastanza sottotono. Portate avanti i progetti sperimentali sul lavoro e vedrete che porteranno siddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, se a maggio siete stati traditi o avete avuto disagi in amore ora potrete recuperare. Sul lavoro può esserci una svolta anche se sarebbe meglio agire con più calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno, la situazione amorosa è positiva quindi apritevi ai nuovi contatti. Sul lavoro il periodo è ottimo per firmare nuovi contratti e far partire nuovi progetti. Non siate sempre titubanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Acquario

La luna dissonante crea qualche problemino in amore, quindi, pensate bene prima di dire qualche parola di troppo. Sul lavoro avete voglia di partire e fare cose nuove ma dovete fare i conti con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2021: Pesci

Se c'è stata una crisi, allora è giunta l'ora di ripartire. Sul lavoro, la luna è favorevole e dovete cercare di muovervi d'anticipo per avere più vantaggi.